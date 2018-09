Política Podemos pone a Sánchez la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba como condición para los Presupuestos Incluye la situación del monumento en su documento de claves para aprobar los PGE

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha incluido una revisión de la propiedad de la Mezquita-Catedral como exigencia para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda tener los votos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Eso puede leerse explícitamente en el documento presentado durante el día de ayer y que considera los puntos que son más relevantes para que los diputados que dependen de Pablo Iglesias voten sí cuando llegue el momento indicado.

Uno de los capítulos que se prevé en el memorial de exigencias es la retirada de la exención del IBI de la Iglesia. El documento asegura que ha de retirarse de los edificios propiedad de la Curia católica (no habla de otras confesiones) salvo en los centros de culto, en los edificios que use Cáritas (no tiene en cuenta otras organizaciones ligadas a la Iglesia de corte social) o los edificios que disfruten exenciones por otras razones. Tal y como está escrito, la Mezquita seguiría sin pagar IBI ya que lo hace por la exención que rige por ser patrimonio histórico y, además, parece fácil de comprobar que es un centro de culto.

El partido morado afirma que retirar el IBI es una manera de que la Iglesia devuelva los bienes inmatriculados hasta el año 2015 gracias a que la legislación se lo permitía. «Esto le ha llevado a inscribir bienes que son de todos como la Mezquita de Córdoba», dice el documento. El monumento es el único que se cita con su nombre. «La salud democráctica de nuestro país exige que esto se revise a fondo», explica el informe del partido.

Que se acabe la exención del IBI -una medida bastante menos fácil de llevar a cabo de lo que parece- es una «estrategia». Los diputados de Podemos y de Izquierda Unida creen que de esa manera la Iglesia devolverá bienes al patrimonio público. El redactor del informe sabe que se está metiendo en un jardín y afirma: «Conviene dejar claro que cobrar el IBI no supone reconocer la propiedad de un bien». En realidad, es justo lo contrario. El IBI solo es posible pasárselo a quien es el dueño de algo. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, explicó ayer que el Ejecutivo está pendiente del informe de Justicia sobre la totalidad de las inmatriculaciones. Hasta entonces, solo cabe esperar.