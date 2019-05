ELECCIONES MUNICIPALES CÓRDOBA 2019 Podemos sitúa la línea roja de pactos en el Ayuntamiento en el plan de rescate a ciudadanos Pedrajas afea al Gobieno de Ambrosio que no haya realizado el mapa de viviendas vacías

La candidata de Podemos en Córdoba, Cristina Pedrajas, en el cierre de campaña municipales del 26 de mayo se ha basado en las líneas rojas que tendrá su formación cuando acceda al Consistorio. Este límite infranqueable para posibles pactos lo sitúan en el cumplimiento del plan de rescate de los ciudadanos.

Pedrajas ha asegurado que no pueden permitir que pase lo que ha pasado este mandato. En este sentido, la candidata de Podemos al Consistorio ha afeado a Ambrosio e IU que se haya dejado de hacer en el plan de rescate y la oficina de la vivienda, no sólo informativa sino en sitauciones de emergencias habitacional, las han relegado a ubicarlas en el Arcángel, fuera del alcance de los ciudadanos. Además, ha lamentado que no se haya hecho un mapa de viviendas vacías, y que se sigan permitiendo deshaucios, además de que no ha habido ninguna actuación contra fondos buitre.

En cuanto a Servicios Sociales ha asegurado la candidata de Podemos «también hay que hacer un gran esfuerzo por rescatarlos, y que se han trasladados y relagados al Arcángel para que no estén cercanos a la ciudadanía».

El colmo fue, según la candidata de izquierdas, cuando en 2017 cuando se dieron de baja tres da las cuatro trabajadoras sociales y no se sustituyeron en ningún momento. Otro punto importante es el de la pobreza energética, «nos consta que se ha hecho algo en el agua pero nada en electricidad, por lo que prometemos la puesta en marcha de una empresa pública de energía».

Pedrajas ha afeado al tripartito que no haya ejecutado más de 40 millones de euros, para lo que propone, que «hay que revisar trimestralmente los presupuestos».

Por último, la candidata de Podemos en Córdoba ha lamentado la situación de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, para lo que abogó por hacer una empresa municipal donde se les de un trabajo y salarios dignos a estas mujeres. En esta misma línea, ha recordado que en junio acaba la contración con esta empresa privada con unos beneficios increíbles de un millón de euros, y ese dinero podría ir al Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.