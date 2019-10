Municipal PP y Cs amplían la oferta de rebaja fiscal en Córdoba para atraer los votos de Vox Intensifica la rebaja del IBI de rústica y deja en el mínimo a los ciclomotores

El gobierno municipal del PP y Cs han ampliado la oferta inicial de rebaja fiscal con el objetivo de atraerse los votos de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba. El anteproyecto aprobado en Junta de Gobierno que se someterá a discusión política incluye ya algunas ideas, no todas, defendidas por el grupo que dirige Paula Badanelli. Las que no, por prudencia fiscal. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha explicado que el Consistorio tiene severos problemas para realizar estimaciones precisas de sus medidas económicas por falta de apoyo tecnológico. Se fía de la probada experiencia de sus técnicos. «Pero eso no es», dijo.

La oferta ampliada supondrá unos ocho millones menos en ingresos pero no rebasa líneas rojas que el PP no sabe cómo impactarían en las cuentas públicas. Por ejemplo, la rebaja del IBI de rústica se amplía del 3 al 7 por ciento. Fuentes aseguró que los agricultores cordobes pagan el tributo más caro de España y que el plan es llevarlo a la media nacional. Eso obligaría a dejarlo, progresivamente, en la mitad.

En Vehículos, la alegría se la llevarán los propietarios de ciclomotores hasta 125 centímetros cúbicos. El PP y Cs recogen el guante lanzado por Vox y dejarán el impuesto en lo mínimo que permite la legislación con una bajada superior al cuarenta por ciento. Los coches y motos normales pagarán un 2,5 por ciento menos y los híbridos y eléctricos se irán a las exenciones máximas. El plan del gobierno es dejar el tributo un 10 por ciento más bajo al final del mandato.

El IBI de urbana baja un tres por ciento pero el impacto en la factura final sera cero porque eso es lo que suben los valores catastrales. La novedad es una intensificación de las bonificaciones a familias numerosas que llegan al 95 por ciento. Con el diseño realizado no han familia de este tipo que no se vea beneficiada.

El anteproyecto ha intensificado el tratamiento de las plusvalías que bajarán un cinco por ciento cuando hay herencia y un 2,5 por ciento en actos entre vivos (como la compra de un piso). PP y Cs han eliminado las referencias catastrales al tratamiento fiscal cuando se tiene que tributar por la herencia del piso familiar, cuando es primera vivienda, cuando se viven dos años en el inmueble y cuando se mantiene en propiedad otros dos años. Toda tendrán una bonificación del 95 por ciento.

Fuentes dijo que entiende la filosofía de Vox cuando reclama que esas bonificaciones afecten también a familiares que no residen en la casa o que se puedan aplicar a otras propiedades. El problema, dijo el edil, es que las plusvalías dejan 16 millones de euros a las arcas públicas y es preciso tomar con prudencia cualquier decisión. El PP ha pedido expresamente comprensión hasta que el Consistorio cuente con la tecnología necesaria para conocer el impacto de cada medida. Hacienda trabaja en un metodo para que las ventas a pérdidas no tributen. Probablemente, usando una declaración responsable del administrado, que tendrán que aportar las pruebas.

El Impuesto de Obras bajará un diez por ciento y la tasa de licencias urbanísticas un 6,25 por ciento. Será más barato acogerse a la dotación de servicios de las parcelas ya que la base imponible será de un dos por ciento en vez de un tres. Abrir un establecimiento será un 15 por ciento más barato y la tasa de entrada de vehículos a los establecimientos mediante aceras caerá un 5o por ciento.