DENUNCIA DEL PP El presidente de la Diputación de Córdoba gastó más de 1.000 euros de dinero público en una comilona «Parece ser que en el PSOE consideran que las administraciones públicas y el dinero publico les pertenece», afirma Lorite

ABC

El presidente de la Diputación de Córdoba, y secretario general del PSOE cordobés, gastó más de 1.000 euros de dinero público en sufragar una comida para miembros del PSOE andaluz que participaban en una reunión de diputaciones gobernadas por Partido Socialista.

Así lo ha manifestado hoy el portavoz del PP en la Diputación de Córdoba Andrés Lorite, quien ha afirmado que estamos ante otro caso en el que el PSOE de Córdoba confunde la Diputación provincial como un apéndice, una subsede, una prolongación de la sede de la avenida del Aeropuerto.

Loreite ha recordado la frase de Carmen Calvo en la que afirmaba que el dinero público no es de nadie. «Parece ser que en el PSOE consideran que las administraciones públicas y el dinero publico les pertenece, cuando los gestores públicos tienen que administrar el dinero de todos, el dinero de la Diputación de Córdoba es de todos los cordobeses, no del PSOE y no puede servir en ningún caso para pagar comilonas del PSOE en Rute (el pueblo del presidente) por valor de más de 1.000 euros», afirma.

Esa comida, según los populares, fue un almuerzo de trabajo en una reunión de presidentes de diputaciones andaluzas gobernadas por el PSOE. En una de esas reuniones que tuvo lugar el año pasado en Granada, el presidente de la Diputación de Sevilla señor Rodríguez Villalobos dijo ante los medios de comunicación que eran «reuniones partidarias de presidente de diputaciones socialistas».

Nos parece muy bien que se reúnan, dice Lorite, pero si son reuniones partidarias del PSOE, los gastos los tiene que pagar el PSOE no ninguna diputación, ninguna administración publica como ha sido el caso de la comilona de Rute.

«Por desgracia estamos acostumbrados al uso y abuso de fondos públicos por parte de responsables socialistas en las administraciones publicas, y este es un caso del mismo orden que el caso de las "tarjetas black" de la Fundación Faffe, que se usaron para sufragar la asistencia de señores socialistas a puticlub, uno de ellos en Córdoba», lamenta el portavoz popular.

«Esto no se puede tolerar ni un minuto más, gobiernos como el de la Junta que utiliza dinero publico para pagar favores, para fiestas, cocaína y puticlub», dice Lorite.