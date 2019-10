DEPENDE... ADN, promesas y justicia Los cambios en las ordenanzas fiscales del Consistorio mejoran la cicatera idea inicial, pero no todo el monte es orégano

Seguir Rafael Díaz Vieito Actualizado: 05/10/2019 09:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aún a riesgo de resultar repetitivo, y aprovechando que la Convención económica del PP pasa hoy por el Guadalquivir, resulta inevitable hablar una vez más de impuestos municipales y ordenanzas. Tras conocer la oferta del gobierno municipal para tratar de conseguir su aprobación con el imprescindible apoyo de Vox, no he podido evitar sentir cierta, solo una cierta, satisfacción. Las novedades mejoran de modo notable la bastante cicatera idea inicial, pomposamente publicitada como una histórica bajada de impuestos, que defraudaba las expectativas generadas tras el resultado electoral a la luz del programa del partido ganador. Masiva o no, hay bajada y así hay que reconocérselo a sus artífices, el responsable