AYUNTAMIENTO El PSOE acusa a IU de «electoralismo» al proponer las limitaciones de usos turísticos en el Casco de Córdoba Jutifica su decisivo voto negativo en que «faltan datos» para aprobarlas y en las dudas jurídicas sobre las medidas a tomar

Baltasar López @BaltasarLB Actualizado: 08/05/2019 23:36h

El debate sobre la limitación de los usos turísticos en el Casco de Córdoba quedó saldado ayer en el Ayuntamiento este mandato -sí debe dar juego en la campaña de las municipales-. El PSOE tumbó en Urbanismo las medidas propuestas por IU para restringirlos, tanto de forma inmediata como las que se activarían a futuro, cuando se aprobara la innovación del Plan del Casco, que se está tramitando. Los votos de los socialistas eran vitales y se posicionaron en contra de su socio de gobierno.

Es una derrota que a IU le sabe a victoria. El edil de Urbanismo y alcaldable de este partido, Pedro García, no ha ocultado el tono electoralista de este movimiento, que impulsó con las municipales a la vuelta de la esquina.

El edil de Presidencia y miembro socialista en el consejo de Urbanismo, Emilio Aumente, explicó ayer el posicionamiento del PSOE. Sostuvo que lo mejor era dejar toda esta cuestión para la siguiente Corporación, debido a «la falta de datos» y a que «estamos a 15 días de las municipales»: «Es mejor tratarlo tranquilamente el próximo mandato, con informes en lo alto de la mesa».

Denunció que IU «no ha elevado estudios que digan que hay un problema en el Casco de gentrificación [que los negocios del sector expulsen a los residentes]». Al contrario, recordó, el informe que encargó la Concejalía de Turismo (IU) dice que «no hay turistificación, que no hay una invasión turística, en el Casco y que no hay una desbandada de población». No obstante, sí son proclives más adelante a tomar medidas sobre los pisos turísticos. Los socialistas sí están en contra de que se limiten, como plantea IU, los apartamentos turísticos (tienen una regulación distinta a la de los pisos), porque «Córdoba no tiene un problema de ese tipo».

Aportó como otro motivo de su negativa las dudas jurídicas: «No sabemos hasta qué punto nosotros podemos regular algunas cuestiones». La Junta ya ha advertido de este aspecto. Por último, alegó que el edil de Urbanismo ha obrado por una «motivación puramente electoral».

Los socialistas, egrimiendo sus argumentos, plantearon retirar este punto del consejo de la Gerencia. Todos los partidos se opusieron y se votó. PP, Cs y el PSOE hicieron que no prosperaran los planes de IU.

El PP acusa a IU de buscar «rédito electoral»

Por su parte, el edil de Urbanismo y alcaldable de IU empezó ayer a rentabilizar el debate, aunque bien es cierto que de forma pausada y alejada de las duras críticas que hizo al PSOE hace un par de semanas. Con la vista puesta en las urnas, advirtió de que, en este mandato se ha conseguido que haya un debate sobre los usos turísticos en el Casco, y «en el próximo, según la correlación de fuerzas que haya, podremos o no seguir protegiendo nuestro Casco frente a otros intereses».

«El próximo mandato será decisivo para ver si podemos parar todo el proceso de gentrificación que hay en el Casco, y que los vecinos que vivimos en esa zona de la ciudad podamos seguir conviviendo con todo lo que genera el turismo», afirmó.

Por último, el viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, defendió que se rechazara la propuesta del PSOE de retirar este punto del orden del día. «Había que votar para dar carpetazo a tanta inseguridad jurídica con un debate que nunca se tenía que haber planteado sin los informes oportunos», sostuvo. Luego, acusó a IU de «haber buscado la confrontación y un rédito electoral a 18 días de las municipales».