El PSOE de Córdoba evita pronunciarse sobre el futuro del alcalde de Encinas Reales

No sabe. No contesta. Esa fue la respuesta escogida por los dirigentes del PSOE cordobés a la pregunta sobre qué decisión iba a tomar el partido ante la apertura de juicio oral al alcalde de Encinas Reales, Gabriel González -una información adelantada por ABC-, y que sentará en el banquillo al regidor encinarrealeño por tres presuntos delitos: malversación de fondos públicos, fraude continuado y falsedad en documento público.

El código ético del PSOE es bastante claro al respecto. En su apartado 5.2, establece que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se abra un juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria».

El Juzgado de Instrucción número 3 de Lucena abrió la semana pasada el juicio oral a Gabriel González y le impuso una fianza de 49.929,21 euros «para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérsele».

El regidor informó el pasado sábado de que no tenía constancia de la apertura de jucio oral, y que no había recibido notificación alguna por parte del juzgado o de su abogado. No obstante, González reconoció que esperaba que esto ocurriera tras desestimar la Audiencia Provincial el pasado mes de mayo el recurso de su defensa, que solicitó ba la aplicación de la doctrina Botín establecida por el Tribunal Supremo, que especifica que si el fiscal y la acusación particular no acusa a una persona, ésta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular, que en este caso está representada por el Partido Popular de Encinas Reales.

Archivo del caso denegado

En la causa abierta contra el regidor, por irregularidades en la contratación de una arquitecta en 2008 para realizar trabajos para el Ayuntamiento de Encinas Reales, supuestamente sin realizar un proceso selectivo, ni informe previo de ninguna clase, la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones y no existe acusación particular. No obstante, la docrina Botín no es aplicable contra tipos penales como la malversación.

ABC intentó ayer en numerosas ocasiones contactar con Gabriel Gozález para saber cuál iba a ser su postura ante la apertura del juicio oral.