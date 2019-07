POLÍTICA El PSOE relega al PP en el consejo de las empresas de la Diputación de Córdoba El Partido Popular, segundo grupo político, tendrá los mismos consejeros que Vox, UGT y CC.OO

El Partido Popular tiene ocho diputados provinciales en la Diputación de Córdoba pero en el consejo de administración de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba -una de las más importantes que penden del árbol orgánico de la institución- tendrá los mismos consejeros que UGT, Comisiones Obreras o la patrona CECO. Esto es, un consejero. La comparativa es la misma en el caso de otros grupos de la oposición. Por ejemplo, el caso de Vox que un diputado provincial en el Pleno tendrá la misma representación que los populares en esa sociedad provincial pública.

El malestar en las filas populares al conocer el reparto de representantes en los órganos colegiados de la Diputación de Córdoba es mayúsculo. Ocurre en las empresas y no así en el caso de los organismos autónomos (institutos, patronatos o agencias). En el primero de los casos la ley no tasa la proporcionalidad para los consejos de administración de las empresas, sí lo hace en el de los entes autónomos. De ahí se deriva que haya arbitrariedad a la hora de fijar los asientos en los órganos decisorios de estas empresas que son tres, en concreto: Emproacsa, Epremasa (recogida d basuras) y Eprinsa (servicios informáticos). No así en el otro nivel, donde se respeta cierta proporcionalidad.

El pasado pleno organizativo de la Diputación de Córdoba dio luz verde a esta circunstancia a partir de los votos de PSOE e IU que configuran el cogobierno amén de contar con la mayoría en el Pleno (16 de los 27 diputados provinciales).

El consejo de administración de Eprinsa estará presidido por el socialista Víctor Montoro (exgerente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba). A él se suman los diputados del PSOE Juan Díaz, Francisco Palomares, Inmaculada Silas y Esteban Morales. De Izquierda Unida, con cinco diputados en el Pleno, habrá dos asientos en el consejo para Francisco Sánchez y Carmen Zurera. Tanto PP como Ciudadanos (2 diputados provinciales) y Vox contarán con uno. Los mismos que tendrán los agentes sociales (CC.OO., UGT y CECO).

Ocurre lo mismo en Emproacsa, la sociedad de aguas que presidirá el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE). A él se suman sus compañeros de bancada: Juan Díaz, Felisa Cañete, Francisco Palomares y Salud Navajas. Dos consejeros de IU, que son Ramón Hernández y Francisco Sánchez y el mismo esquema para la oposición de PP, Ciudadanos y VOX y los representantes sindicales y empresariales. Un calco de esta situación se da en Empremasa, la empresa de recogida de basuras que presidirá el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, con otros cuatro socialistas en el consejo y dos diputados de la coalición de izquierdas.

No ocurrirá lo mismo ni en los institutos de Bienestar Social, Hacienda Local, Desarrollo Económico ni en el caso de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, ni en el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, la Agencia Provincial de la Energía o el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba.