GERENCIA DE URBANISMO El PSOE le tumba a IU las medidas para limitar ya usos turísticos en el Casco de Córdoba Vota en contra, junto a PP y Cs, y tampoco prospera el avance del plan que fijaba restricciones definitivas a más largo plazo

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha tumbado hoy, 8 de marzo, con el voto en contra clave de los socialistas, las medidas de aplicación inmediata y válidas durante un año que había planteado IU (dirige el citado ente municipal) para limitar los apartamentos turísticos y los usos de restauración en el Casco. Tampoco ha prosperado el avance de la innovación del Plan del Casco, un paso más y no necesario en su modificación, que recogía las restricciones que no han visto la luz, así como otras para los pisos turísticos, para que quedaran como definitivas cuando concluya la larga tramitación de este instrumento urbanístico. Con el mandato acabado, será la próxima Corporación la que decida sobre esta innovación.

PP y Ciudadanos se han posicionado en el consejo de la Gerencia en contra de la propuesta de IU, que llegaba únicamente con el respaldo de Ganemos. Los votos del PSOE eran decisivos y han sido negativos a las intenciones de su socio de gobierno, como ya se venía atisbando.

Concluye así un enfrentamiento iniciado hace dos semanas por la coalición de izquierdas. El edil de Urbanismo, Pedro García (IU), anunció a finales de abril, a pocas fechas de las municipales, que presentaría en el consejo de la Gerencia una serie de actuaciones para limitar los usos turísticos en el corazón de la ciudad. La propuesta, con un marcado carácter electoralista, se encontró con el freno de su socio de gobierno, el PSOE.

Los socialistas no consideraban que el avance de la innovación del Plan Especial del Casco fuera la fórmula idónea para plantear medidas cautelares, cuyo fondo aseguraron compartir. Creían que era mejor que las limitaciones con carácter inmediato quedaran para la aprobación inicial de dicho Plan. Consideraban, además, que era necesario antes desarrollar un diálogo con los vecinos y el sector, así como dotarse de «más garantías y más seguridad jurídica». Extremo este en el que se comprobó que tenían razón, porque IU planteó limitar ya los pisos turísticos en el corazón de la ciudad y ni 48 horas después desistió de ello al admitir que no tenía competencias para tomar medidas cautelares sobre ellos. No obstante, los socialista mantenían el suspense sobre el sentido de su voto.

Trabajo para la próxima Corporación

Las medidas cautelares que hubieran tenido un año de vigencia y que no han salido adelante consistían, entre otras, en que en la zonas Patrimonio de la Humanidad y Ribera-Corredera no se iban a conceder licencias para apartamentos turísticos de más de 40 plazasni tampoco para edificios que se destinaran de forma íntegra o mayoritaria a uso hostelero -a los hoteles no les afecta-. En el conjunto del Casco, además, no se concederían permisos para «apartamentos turísticos que no cumplieran las condiciones de habitabilidad de una vivienda».

En cuanto a las decisiones cautelares que afectaban a las Viviendas con Fines Turísticos, la modalidad más usual en la plataforma Airbnb, y que finalmente se retiraron eran las siguientes: la que prohibía que hubiera nuevos en la zona Patrimonio y Ribera-Corredera —salvo el que se alquila por habitaciones y su dueño sigue viviendo en él— y la medida por la que en el resto del Casco dentro de un bloque no se podrían destinar más del 25% de las viviendas a este tipo de alojamiento, siempre con el límite de que no haya más de dos pisos turísticos (o sea, un bloque con 50 viviendas no podrá tener más de dos hogares destinados a este fin).

El avance de la innovación del Plan del Casco, tumbado hoy, sí recogía las limitaciones ya reseñadas para los pisos y los apartamentos turísticos -en este último caso con alguna variación-, así como para los usos de restauración. Dicho avance era unpaso que no era obligatorio. A partir de ahora, restarán distintos pasos para que la modificación de la biblia urbanística del corazón de la ciudad vea la luz de forma definitiva. El siguiente hito será la aprobación inicial, que ya no se dará en este mandato. Será la próxima Corporación la tenga que decidar sobre el contenido de la modificación del citado Plan.