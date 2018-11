Cultura y arte floral El público opta con su premio por la artista rusa Natalia Zhizhko en el festival de Córdoba FLORA 2018 La artista utilizó 13 kilómetros de nylon y 4.465 flores de diferente tipo, con música de The Beatles

Tras el recuento de votos, el Premio del Público del Festival Internacional de las Flores, FLORA 2018, ha recaído sobre la artista rusa Natalia Zhizhko. Su instalación, «Ahí viene el sol», se pudo ver en el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba y contenía un total de 4.465 flores (en su mayoría de color amarillo) y 13 espectaculares kilómetros de hilos nylon.

Según la organización, el premio se ha podido votar a través de Facebook bajo las bases legales correspondientes.

Tras la petición de un galardón popular, a través del cual todo el mundo, visitantes y usuarios de redes, pudieran expresar su opinión, FLORA ha instaurado en su segunda edición esta iniciativa que ha sido votada en las redes sociales del festival hasta el pasado 28 de octubre.

Además, entre todos los participantes se han sorteado tres packs FLORA con distintos objetos con la ilustración de Tatiana Boyko, imagen oficial de esta edición. De esta forma, Natalia se lleva el calor y el cariño de todos los cordobeses y visitantes del #FestivalFLORA18 a través de sus votos.

Biografía

Nacida en Estonia en 1973 y asentada en Rusia, la obra de esta artista floral es fiel reflejo de su personalidad: vital, expansiva, empática, fuerte, colorista y alegre.

Nació en Estonia, pero pronto cambió su paisaje por el ruso, donde hoy es uno de los grandes nombres de la floristería artística y comercial. Multipremiada (World Flower Garden Show 2015 en Japón, European Cup 2011, Russian Cup 2009…) y viajera infatigable, Zhizhko recorre el mundo dispuesta a compartir sus conocimientos allá donde haya alguien que ame las flores y a demostrar que el único límite que un artista debe aceptar es el de su imaginación.

Ficha técnica de su obra

Se utilizaron 4.465 flores: guzmania amarilla; cuatro tipos de orquídeas (oncidium, orquídea mariposa, phalaenopsis Rising Sun y phalaenopsis Omega); vriesea; gloriosa amarilla de tallo largo y corto; craspedia; leucospermum yellow y protea serruria florida.

Igualmente, hicieron falta 13 kilómetros de hilos de nylon; contrachapado; piedras de obra; cables de acero de 3 milímetros; plexiglas; film plástico; probetas; plástico PET y máquina de pompas de jabón. Por cierto que hubo de fondo música de los Beatles (aunque en versión de The Runaways) con su tema «Here comes the Sun». La artista tuvo la colaboración de 13 asistentes.