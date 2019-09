Pues no llovió

Seguir Rafael González Córdoba Actualizado: 16/09/2019 08:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Y la Magna se desarrolló con normalidad, esplendor y sobre todo, éxito. Por lo que he leído; porque a mí no me verán en una congregación humana de tales características, y menos un fin de semana con hijos adolescentes. Cada uno tiene sus cadaunadas y esa no es de las mías, como tantas otras. Lo cual no quiere decir que me parezca bien o que no me parezca, como una descafeinada manifestación del Primero de Mayo. La gente, el pueblo, tiene derecho a sacar pancartas o santos. A hacer lo que democráticamente le plazca dentro de un orden. Se llama convivencia. Se llama libertad. Y en esta ocasión hay patrimonio artístico además

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión