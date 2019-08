FÚTBOL SALA Puesta de largo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ante el Jaén Paraíso Interior El conjunto blanquiverde se presenta este martes en Vista Alegre con precios de 3 euros

Derbi andaluz para la puesta de largo ante su público del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El equipo blanquiverde, tras los tres primeros compromisos de pretemporada en los que ha salido victorioso, recibirá esta noche en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre (20:30 horas) al Jaén Paraíso Interior, un club más que consolidado en la Primera División e incluso poseedor de varios títulos en sus vitrinas en los últimos años.

Los hombres de Dani Rodríguez serán, junto con los cordobesistas, los únicos representantes de la región andaluza en la máxima categoría del fútbol sala nacional esta temporada 2019-20. Será la séptima cita estival para los amarillos, que ya derrotaron en esta fase de preparación a Software Delsol Mengíbar (2-3), Viña Albali Valdepeñas (5-3), Selección de Bedmar (1-13) y Huesa (3-17), empataron ante ElPozo Murcia (3-3) y cedieron ante el Sporting de Lisboa portugués (5-2).

Miguel Ángel Martínez «Maca», tras el triunfo blanquiverde ante el Besoccer UMA Antequera del pasado viernes, buscará dar un nuevo giro de tuerca a la exigente pretemporada blanquiverde. El técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, al igual que en tierras malagueñas, no podrá contar con Pablo del Moral y Nono, aún convalecientes de sus problemas físicos. No son los únicos hombres con molestias. Cristian Cárdenas, por ejemplo, es seria duda para recibir a los del Santo Reino. En el polo opuesto está Gonzalo. El guardameta retornará, de no haber complicaciones, a la convocatoria tras superar su golpe en el cuádriceps.

Para el partido ante el Jaén Paraíso Interior, la entidad blanquiverde ha establecido un precio único de entrada de 3 euros (partido fuera de abono). Los menores de 14 años entrarán gratis.

En la previa del duelo se presentará a la primera plantilla y cuadro técnico del Córdoba Patrimonio. El choque entre cordobeses y jiennenses será el primero de la semana entre ambos conjuntos, ya que los califales visitarán La Salobreja el próximo sábado (21:00 horas) para la disputa de la VIII Edición del Trofeo Olivo.