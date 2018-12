POLÍTICA ¿Quién es Sani Ladan, el joven inmigrante que propone Pablo Iglesias como candidato para Córdoba? Nacido en Duala, Camerún, vivió una odisea hasta llegar a España, donde ahora es universitario en Loyola Andalucía

Irene Contreras

Contesta al teléfono con voz grave y, educadamente, emplaza al interlocutor a seguir la conversación en otra ocasión. «Estoy en época de exámenes y ahora tengo que estar centrado», explica. Sani Mohamed, de 23 años, se toma en serio los estudios en Relaciones Internacionales que cursa en la Universidad Loyola de Andalucía. No es para menos: su sueño de llegar a la universidad casi le costó la vida en su momento, cuando salió de Camerún. Entonces tenía 17 años.

El candidato de Podemos para representar a Córdoba en las próximas elecciones generales se llama Sani Mohamed en su perfil oficial de la lista de Pablo Iglesias, pero en las redes sociales y en los círculos activistas en los que se mueve se da a conocer como Sani Ladan. Mediador intercultural, activista por los derechos humanos y especialista en migraciones son algunos de los títulos de los que se rodea cuando tiene que presentarse a la sociedad como el postulante de la formación morada para representar a la provincia cordobesa en el Congreso.

La ciudad le acogió tras un tortuoso camino desde su ciudad natal, Duala, en Camerún. Entonces tenía dinero y el sueño de hacer grandes cosas, entre ellas, estudiar en una universidad. Europa no estaba entre sus objetivos al principio: según relató recientemente en una entrevista a «Cuarto Poder», su destino era Nigeria. En el camino le robaron todo lo que tenía y ahí comenzo su particular odisea, desde el continente africano hasta llegar a Ceuta. Entró a nado, aunque por el camino recibió golpes de la policía que, cuenta, le dejaron casi inconsciente.

«Aprendí español, estudio y cotizo en España»

Algunas trazas de esta misma historia las narró Sani Ladan en el último capítulo del programa «Salvados», de La Sexta, dedicado a la formación de ultraderecha Vox en el marco de su irrupción en el Parlamento Andaluz tras las elecciones autonómicas. En su intervención, explicó cómo años después de su llegada a España aún tiene que enfrentarse a diario a prejuicios y comportamientos xenófobos. «He aprendido español, estoy estudiando en España, trabajando en España y cotizando en España. ¿Hasta dónde quiere la gente que yo les demuestre?», lamentó el camerunés.

De hecho, tampoco fueron fáciles sus primeros meses en España: pasó dos meses internado en un CIE tras un año en el CETI de Ceuta, y de ahí pasó a una oenegé en Almería que sólo le ofrecía un trabajo precario en los invernaderos, según narró en una entrevista con Radio Córdoba. Su objetivo seguía siendo estudiar, y así fue como llegó a Córdoba, donde pasó tres meses durmiendo en un cajero del Centro de la capital. Encontró el apoyo de Córdoba Acoge y se presentó al examen para obtener la ESO. Tuvo dos familias de acogida que, afirma, son hoy sus «pilares en cuanto a referencias».

Los vínculos de Sani Ladan con Podemos son discretos. Participó en la Universidad de Otoño de la formación como vicepresidente de la asociación Elín, que ayuda a los migrantes que llegan a España. Entre la militancia de Podemos en Córdoba ha sorprendido la aparición sobre el tablero de un nombre que muchos ni conocían. La inclusión de este activista por los Derechos Humanos de las personas migrantes en la lista de Pablo Iglesias se ha interpretado como un guiño a las políticas anti inmigración que defiende Vox y contra las que las fuerzas de la izquierda están siendo beligerantes. «A mí no me preocupa Vox, me preocupa la gente», afirmó el camerunés en el programa de Jordi Évole, tras defender que el migrante debe hacer un esfuerzo por integrarse en la sociedad, pero también la sociedad por integrar al migrante.