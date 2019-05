ELECCIONES MUNICIPALES ¿A quién votarán los que iban a votar a Ganemos en Común Córdoba? La exclusión de la tercera fuerza del Ayuntamiento de las elecciones abre varias incógnitas

Luis Miranda @Luis_JMiranda Córdoba Actualizado: 08/05/2019 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La democracia entrega el gobierno de las instituciones al pueblo, que tiene que elegir a sus representantes de entre quienes concurren a las elecciones. El problema viene cuando, como ahora, una formación política no se puede presentar por haber perdido la batalla legal contra otra, una «candidatura fantasma» que usurpó su nombre y que ha visto cómo incluso el Tribunal Constitucional le daba la razón.

Y no es una cuestión sencilla, porque Ganemos en Común Córdoba continúa el proyecto de Ganemos Córdoba, que en el mandato municipal que ahora ha sido la tercera fuerza política, con 18.000 votos y cuatro concejales. La formación ha dicho que esto supone «ilegalizar de facto» a sus electores y a los que pudiera tener el próximo 26 de mayo. Por eso la pregunta es qué ocurrirá ahora con ellos.

Parte de los votos podrían ir al mismo espectro, pero Ganemos no ha tenido buenas relaciones con IU ni Podemos

Una hipótesis sencilla es que sus votos vayan a parar a fuerzas del mismo espectro ideológico. Ganemos era una agrupación de electores que se identificó con Podemos, entonces en plena efervescencia. Y era verdad que había personas que pertenecían al partido morado, pero también escapaba a su control directo, y las relaciones en este tiempo han ido a peor. De hecho, en la lista de Ganemos en Común Córdoba, ahora anulada, había militantes de Podemosy se les iba a expulsar de la formación que dirige Pablo Iglesias.

No todos los votantes están al tanto de ello, pero la ecuación no es sencilla, como tampoco se sabía cómo se comportaría el electorado ahora que Podemos y Ganemos tenían que disputarse los votos. Con Izquierda Unida las cosas no han sido mucho mejores. La asamblea de Ganemos decidió no entrar en el Gobierno municipal, pero sí facilitar la investidura de Isabel Ambrosio, y las relaciones han tenido momentos tensos, en particular con el grupo que dirige Pedro García.

En las hipótesis no hay que descartar que la «candidatura fantasma» obtuviera bastantes apoyos

Captaría algunos votantes, pero tampoco aquí habría una operación directa. No en vano, desde hace meses se buscaba lo que se llamaba una confluencia entre las fuerzas políticas de izquierda, que aspiraba a una coalición electoral como Unidas Podemos en las elecciones generales o Adelante Andalucía en las autonómicas.

Una opción ahora es que los integrantes de la candidatura anulada, que iba a encabezar Teresa González como aspirante a la Alcaldía, se pronuncien públicamente sobre si apoyan a algunos de los partidos que se presentan. Y no hay que descartar un escenario todavía más complicado: que los electores tomen la papeleta de Ganemos Córdoba, la que sí se puede presentar, y la identifiquen como la opción que apoyaron a cuatro años. En este caso votarían por una «candidatura fantasma» sin programa ni nada detrás. Teresa González y Rafael Blázquez no se pueden presentar, pero van a tener que comunicar mucho si no quieren desorientar a los suyos.