Old Fashioned Week ¿Quieres probar en Córdoba el cocktail más antiguo de la historia? El bartender José Romero, de Glacé Lounge Bar, presenta el próximo día 10 tres versiones del Old Fashioned

ABC

@abccordoba Actualizado: 02/11/2018 14:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El bartender cordobés José Ropero –de Glacé Lounge Bar- ha presentado este viernes su participación en la Old Fashioned Week. Se trata de una iniciativa a nivel mundial en la que más de 1.000 bartenders mundiales rinden homenaje al padre de todos los cócteles, el Old Fashioned, entre los días 1 y 10 de noviembre. Además de un homenaje a esta clásica combinación, el movimiento Old Fashioned tiene un carácter benéfico, ya que para inscribirse, los locales tienen que realizar una aportación económica a una causa social. En el caso de Glacé la cuantía ha ido destinada a la reforestación de árboles.

Ropero ha explicado que el nacimiento del Old Fashioned hunde sus raíces en el año 1802 en Kentucky, aunque no será hasta 1894 cuando se encuentre escrita la primera receta. Debido a los conflictos entre EEUU y Francia, este cóctel tiene tres versiones -brandy, whisky y coñac- que han ido tomando protagonismo en distintos momentos de su historia.

En esta ocasión, José Ropero ofrecerá hasta el día 10 de noviembre en Glacé tres versiones del Old Fashioned distintas: una francesa con coñac, una cubana con ron y otra escocesa con bourbon. Todas ellas se podrán degustan en este local a un precio muy especial durante la Old Fashioned Week en lo que ya es una cita imprescindible para los amantes de la coctelería. Además, para los que quieran añadirle soda, Ropero ha creado una casera a base de kombucha y un toque de jengibre.