Rafael Moneo: «La Mezquita-Catedral de Córdoba está extraordinarimente bien cuidada por el Cabildo»

«La Mezquita-Catedral de Córdoba es un edificio extraordinariamente bien cuidado por el Cabildo, que lo hace de forma muy responsable». Quien así se ha expresado es el arquitecto español vivo más importante, Rafael Moneo, que ha visitado este martes el monumento para presentar una jornada académica.

Se le ha preguntado por el debate de la propiedad y la inmatriculación y él ha insistido en el mimo con que la Iglesia trata el edificio: «Es raro encontrar un edificio tan bien cuidado como éste, en que está resumida gran parte de la historia de España». Moneo ha ensalzado el trabajo del Cabildo y de los arquitectos conservadores, Gabriel Rebollo, Gabriel Ruiz Cabrero y Sebastián Herrero, pero no ha entrado en de quién es la Mezquita-Catedral, porque para él «no es un problema de burocracia o de notarios».

Por eso, y ante la realidad de que el edificio está en buenas manos, Rafael Moneo, premio Príncipe de Asturias de las Artes, ha insistido en que no es urgente hablar de la titularidad cuando no hay problemas, sino todo lo contrario, para su conservación. «Eso es fruto de todos los los que la han preservado», ha afirmado, para ensalzar todas las partes de la Mezquita-Catedral, incluido el coro y el crucero renacentistas, «cuyos arquitectos fueron capaces de encajar sin destruir lo que había». Iba en línea con lo que manifestaba en su libro «La vida de los edificios», dedicado en parte al monumento cordobés.

Moneo insiste en que al Cabildo le corresponde «la obligación y la satisfacción de cuidar la Mezquita-Catedral»

Rafael Moneo ha hecho estas declaraciones al presentar una jornada en la que se mostrarán algunos de los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en la cúpula de la maqsura en los estudios previos a la futura intervención. Gabriel Ruiz Cabrero, uno de los arquitectos conservadores, ha negado que se le transmita que la Mezquita-Catedral tiene problemas y ha segurado que lo que le dicen los visitantes es precisamente todo lo contrario. Respondía así al informe sobre la titularidad, elaborado por la comisión municipal, que insinuaba problemas de esa clase.

Sobre el asunto de la inmatriculación ha hablado además el deán presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, quien ha ironizado sobre la llegada del asunto a los tribunales. «Yo tengo todos los documentos para enseñarlos a un juez, si me los pide, pero si tienen que ir a los tribunales, que vayan ellos», ha dicho.