MÚSICA Raphael: «Las buenas canciones con melodía y letras grandes aguantan lo que les echen» El cantante actúa en Córdoba el día 14 con un innovador ropaje para los grandes temas de sus carrera

Luis Miranda @Luis_JMiranda CÓRDOBA Actualizado: 06/09/2019 08:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas De Aitana a Raphael, los conciertos al aire libre a la vuelta de la esquina

¿Vuelve Raphael a vestir de música clásica sus canciones? Así podría deducirse del título «Re-sinphónico» que lleva su nueva gira. Sin embargo, quienes asistan a su concierto del 14 de septiembre en el Teatro de la Axerquía encontrarán más de una sopresa por la mezcla con la música electrónica. Él mismo lo cuenta.

¿Por qué vuelve a lo sinfónico en esta gira?

Bueno, he vuelto a lo «resinfónico». Es una vuelta de tuerca bastante grande, porque la conexión de la música sinfónica con la música electrónica no se había hecho nunca, y menos para canciones. Pero agarré unos cuantos éxitos míos de siempre e hicimos este discazo, que es lo mejor que he hecho en mi vida. Lo hizo Lucas Vidal y lo grabamos en Londres en Abbey Road. Es interesantísimo cómo suena y cómo cala en el público. Sobre todo en el público, porque cuando la gente lo ve tiene una reacción tremenda. Termina todo el mundo saltando, todos de pie y todos felices.

Muy moderno, ¿no?

Sí, no se había hecho nunca y creo que no me voy a apear de este burro. Las canciones pasadas por aquí son una maravilla. No le voy a decir que vaya a hacerlo todos los días, pero ha sido una experiencia muy agradable y con mucho éxito.

¿Una canción es como una persona que puede tener distintos trajes y sin embargo ser ellas mismas siempre?

Sí... bueno, las buenas canciones que tienen una melodía grande, que tienen unas letras importantes, aguantan lo que le echen. Si lo que le echan es esto, obtiene este resultado. Pero no con todas las canciones se puede hacer. Con canciones muy sentimentales o muy de amor, no se debe. Pero con las canciones de calado, como «Amor mío», «Digan lo que digan», «Mi gran noche» o «Escándalo», aguantan muchos trajes, sí.

Dicen que el resultado de los arreglos en sus canciones suena bastante a cine.

Sí, recuerda a banda sonora de película, perfectamente. Qué lástima que mis películas no tuvieran esos arreglos. Empiezas a escuchar y te da la sensación de que estás viendo una película de esas en Technicolor a 70 milímetros.

¿Y eso simplemente ha llegado o se ha buscado?

Se ha buscado. La propuesta fue mía, cuando hablé con Lucas Vidal. Le dije que habá hecho un disco sinfónico, que estaba muy contento con él, que había sido muy bonito, pero que notaba que se le podía dar una vuelta de tuerca. Me dijo que qué le quería decir y le dije como bromeando que había que ponerle un «re». Me mandó «Inmensidad» y me pregunté si era el «re», y sí, eso era. La idea fue mía, pero lo realizó él. Estoy en buenas manos.

«Mezclar música sinfónica y electrónica nunca se había hecho, y me gusta tanto que creo que ya no me voy a apear de este burro»

Usted ha cantado con muchos otros artistas en este tiempo...

He cantado con todos los que existen y sólo me faltarán dos o tres por ahí. Desde que soy profesional he cantado con muchísimos. Siempre que lo he pedido o me lo han pedido se ha hecho, no he tenido nunca reparo ni dificultad en hacerlo.

Pero alguien habrá con el que no haya podido coincidir.

Por ejemplo Carlos Gardel, que no coincidimos en el tiempo. Pero aun así en el escenario canto con él, porque hay una radio en que suena él. Tenemos un dúo y es interesante verlo.

¿Por qué ha querido mirar al tango y a Gardel ahora?

Hay un tango que lo canto con orquesta sinfónica, pero el de Gardel lo canto con bandoneón y piano. Hice un disco de tangos hace como diez años, con tangos, rancheras y boleros. El disco de tangos, que son 14, creo que no he cantado mejor nunca.

¿Eso es por el momento en que estaba o por el género?

-Porque tienen su truco. He disfrutado mucho haciéndolo y el público al escucharlo también lo ha disfrutado.

«Viene mucho público joven. En los sitios grandes se ve que es un tercio, aunque caben cinco generaciones distintas»

Usted ha hecho además boleros y rancheras. ¿Eso habla de la hermandad entre las distintas tradiciones musicales en lengua española?

Por supuesto. La música andaluza, no exclusivamente folklórica, cabe por todas partes. Entra por todo, por todos los ritmos. Igual le digo de la música peruana. Son sonidos populares que se prestan muy bien a hacer fantasías, música de películas.

Este tipo de propuesta tan moderna, ¿atrae a nuevo público a sus conciertos? ¿Permite acercarse a otras generaciones?

Viene muchísimo público joven. En un sitio grande se ve que un tercio de público es muy joven. Caben cinco generaciones ahí.

¿Y cómo se consigue esa renovación, después de tantos años?

No sé cómo lo he conseguido, pero está ahí, es palpable. Lo empecé a notar como hace once años, que se notaba que el público extendiéndose más. Llegaba más público joven, pero el otro seguía.

¿Rejuvenece uno con su público o no le hace falta a quien sigue actuando como un joven?

Rejuvenecer... Tengo la edad que tengo, pero estoy muy bien y me encuentro muy bien. Me gusta mucho dar un concierto diario y hacer feliz a la gente. De eso se trata.