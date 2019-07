Reportaje Las rebajas en la era moderna, sin esperar y desde el ordenador Muchos cordobeses apuestan por hacer las compras en internet

María Diéguez @MariiaDieguez Córdoba Actualizado: 06/07/2019 08:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muchos cordobeses deciden hacer las compras por internet cuando llegan las rebajas. «No esperas y los descuentos son los mismos», dicen dos amigas mientras esperan la cola. Eso sí, cuando toca probarse la ropa o hacer alguna devolución «hay que ir a tienda, sí o sí, como nos pasa ahora mismo», ríen.

Ya no se ven esas colas kilométricas ni las tiendas a rebosar. Desde las superficies de compras más conocidas, también lo notan. «Desde hace unos años ya se ve que la gente hace las compras por internet», además de que «es un aliciente porque comienzan incluso antes». Una encargada de tienda, Raquel Nevado, afirma que con el calor, las tiendas que más se ven afectadas son las de calle. «Todo el mundo va a los centros comerciales y apuestan por hacer sus pedidos en internet». Aún así, «mucha gente no sabe que las rebajas comienzan una semana antes del 1 de julio». Así se explica que en estos seis días haya más gente que decide aprovechar las ofertas que la primera semana de rebajas. Eso sí «sin tanta gente como antaño» en tienda física, recalca Nevado.

Rafael Carmona

Respecto a si la gente prefiere comprar en centros comerciales o en las tiendas del centro, hay variedad de opiniones. Por un lado, «prefiero los centros comerciales porque hace más fresco», confiesa una madre con sus dos hijos. Además, «no tengo que cargar con bolsas porque voy en coche». Pero otros, «nos damos una vuelta por las tiendas y luego una cervecita en la terraza», dicen tres amigas que tienen ese plan de medio día en mente.

Jorge Jimenez, es de los que intenta buscar un equilibrio a la hora de comprar. «Vengo a por lo que me hace falta pero si veo algo que me gusta, me lo llevo». Además, «intento esperar a las rebajas porque te ahorras mucho dinero». De todos modos, también hay otros que «acabo comprando ropa de temporada», o bien porque «después no encuentro mi talla» o «porque realmente me gusta», apunta una chica que aprovecha la mañana para darse una vuelta por los establecimientos de textil. Pero no es la única, ya que según Nevado, «mucha gente acaba comprando de temporada». «La razón es que ya vienen predispuestos a gastar dinero» Y claro, «ven algo que les queda bien y se lo acaban llevando aunque no esté rebajado y el precio es más alto». «Eso sí que asa todos los años».

Rafael Carmona

De una temporada para otra, los precios casi no varían ni tampoco la afluencia de personas. «La sensación es la misma que la del año pasado», considera Marta Jimenez. Además, «yo creo que ahora se compra más porque al final de rebajas ya no queda casi nada aunque las ofertas sean mejores». Ella es de las que prefiere internet para las prendas de ropa que ya tenía seleccionadas pero no descarta dar una vuelta para ver si hay algo que la convenza y le guste. Eso sí, ella se enteró de que las rebajas comenzaban antes «gracias a una influencer que lo colgó en redes sociales y no por las grandes marcas de ropa», aclara.

Otras tiendas más pequeñas, una de cosmética y otra de ropa, «no tienen ese boom de afluencia». «Viene más gente pero tampoco es excesivo», cuenta una maquilladora. Eso sí, para este tipo de tiendas, «es una buena oportunidad» porque «vienen nuevos clientes que prueban el producto y luego, cuando se han pasado las rebajas, vuelven». En este tipo de comercio, «no se compra tanto por internet». Además, «la gente viene por la mañana o a última hora de la tarde», a pesar de que esta semana no está siendo tan calurosa como la pasada.

«Los tiempos cambian e internet ha llegado para modificar nuestra rutina y comportamientos diarios», opina una mujer que busca su talla de pantalón en tienda, «ha cambiado hasta nuestra forma de comprar en rebajas». «Es un poco de locos», considera.