Las rebajas de verano no calientan al comercio de Córdoba: el sector prevé una bajada de ventas

El comercio encara en Córdoba las rebajas de verano, que arrancarán oficiosamente el 1 de julio -el pistoletazo de salida ya está dado-, con la previsión de no repetir la facturaci´o alcanzada en la anterior edición.

El presidente de la Federación de Comercio de Córdoba, Rafael Bados, sostuvo que «no podemos concretar porcentaje, pero habrá bajada de las ventas» en las rebajas de verano de las tiendas de la provincia respecto al mismo periodo de 2018. Avisó de que es «un formato en clara decadencia». «Duran una semana o semana y poco. Cada año son más los establecimientos que adelantan los periodos de rebajas», señaló, para luego añadir que, si no se establecen medidas, este periodo de descuentos «dejará de existir».

En esa línea, el máximo responsable del sector en Córdoba demandó que el Gobierno central «vuelva a regularizar» las rebajas, estableciendo de nuevo fechas de obligado cumplimiento.

Aseguró que el modelo existente en la actualidad favorece «a los grandes de la distribución», con el consumidor «instalado en unas rebajas prácticamente permanentes todo el año». El problema, vienen denunciando desde el sector, es que el pequeño y mediano comercio no tiene los márgenes ni la capacidad para aguantar un escenario de descuentos constantes.

Antes, sostuvo, los periodos de descuentos eran «un fantástico instrumento para sacar el stock». «Ahora, cada año va bajando el volumen de ventas en ellos», aseguró.

Balance de 2019

Las perspectivas negativas de las rebajas son la prolongación de un 2019 que «está siendo muy similar a 2018» para el comercio de la provincia. Hay que reseñar que el pasado fue un ejercicio que concluyó con una caída de sus ventas de aproximadamente el 5%. Con una tasa de paro del 21% en Córdoba, advirtió, «los bolsillos de los cordobeses no están en su mejor momento». «En 2019, no ha habido ninguna mejora sustancial de las ventas», concluyó Bados.

Bajando en concreto a las cuatro grandes zonas de tiendas de la capital, el máximo responsable de Centro Córdoba, Manuel Blasco, sostuvo que «tiene toda la pinta de que no vayamos a repetir las ventas» del año pasado. «La sensación es que no se van a igualar y en 2018 ya bajaron algo respecto a las de 2017», sentenció para luego inmediatamente matizar: «Dios quiera que nos equivoquemos». «Ahora mismo, hay gran incertidumbre», añadió.

En el centro comercial abierto de La Viñuela, tampoco se respira optimismo. Su presidente, Manuel Calvo, indicó que la previsión para este periodo de descuentos «no es buena, porque el año tampoco lo es». «Con que nuestros establecimientos hicieran la misma facturación, nos daríamos por satisfechos», explicó, si bien luego añadió que «lo que tememos» es que las ventas no alcancen a las de las rebajas del año pasado.

Saltar al centro comercial abierto de Ciudad Jardín supone cambiar de barrio y de interlocutor; nada más. Su máximo responsable, Ramón Luque, indicó que «las perspectivas que tenemos no son positivas». «Creemos que no será un periodo positivo y tememos quedarnos por debajo de las ventas del año pasado», sostuvo Luque.

La gira por los barrios comerciales por excelencia de la capital acaba en Santa Rosa. Allí el vicepresidente de su CCA, Alfonso Alcaide, no facilitó previsiones. «No sabemos. Hasta que no empiecen no podemos hablar sobre las rebajas», alegó. Añadió que «estamos expectantes», pero puso sobre la mesa lo sucedido en las pasadas rebajas estivales: «Supusieron prácticamente nada, muy poco. La expectativas se quedaron en expectativas». Los cuatro centros comerciales abiertos apuntaron, en la línea de la Federación, a que no está siendo un buen año para ellos.