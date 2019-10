Municipal Recurren la foto «finish» de las oposiciones a bombero del Ayuntamiento de Córdoba Un opositor asegura que la tecnología no estaba verificada

Las oposiciones, y en particular las de bomberos, dan para todo tipo de anécdotas. Y el recurso rechazado ayer por la Junta de Gobierno Local se lleva la palma por la originalidad. Un candidato acaba de poner en cuestión la prueba porque considera que la «foto finish» de la prueba de ateletismo no es válida. En concreto, asegura que se utilizó un dispositivo similar al que se usa en las competiciones federadas de atletismo que afirma, según las pruebas, que no alcanzó los tiempos mínimos que se exigían en las bases para elegir a los 21 nuevos funcionarios del SEIS.

El opositor recurrió no por el uso de la foto de marras sino por su verificación. Según el planteamiento del recurso, las normativas exigen que estas tecnologías tengan un certificado de precisión que se controle cada cuatro años con el objetivo de que se establezca que realmente miden el tiempo exacto de la carrera sin margen de error.

El Consistorio responde a las alegaciones asegurando que el control efectivo de los tiempos de la carrera no lo hizo personal municipal sino técnicos de la Federación Andaluza de Atletismo. Las leyes que regulan las oposiciones a la función pública permiten a los tribunales contar con asesores externos cualificados. Fueron esos técnicos lo que manejaron el dispositivo que cronometra a los participantes. La tecnología, explica el Ayuntamiento, fue la misma que se utiliza en las competiciones que organiza la federación.

Entre la documentación, hay un certificado de la Asociación Internacional de Atletismo del año 2015 en el que se aseguran que no se ha certificado la exactitud del disposisitivo que fotografía a los corredores cuando cruzan la línea de meta. Sin embargo, asegura que el dispositivo cuenta con los requisitos suficientes para ser utilizado en las pruebas oficiales que lleva a cabo la Federación. El aparato fue el mismo para todos los opositores.