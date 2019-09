Tribunales Las redes que carga el diablo: así fue la pelea entre dos madres de Córdoba por unas fotos en Facebook La Audiencia juzga a dos progenitoras que discutieron a golpes a las puertas de un colegio del centro de la capital

Pilar García-Baquero @abccordoba Córdoba Actualizado: 26/09/2019 23:18h

La noche anterior a la pelea, dos madres que compartían corrillos a la salida del colegio de sus hijos, habían estado de fiesta juntas sin los niños. Una de ellas se quedó en la puerta de una discoteca «tirada» y muy enfadada. La otra subió a Facebook unas fotos de esa noche que no gustaron nada a su hasta entonces conocida.

La ira fue engordando con llamadas e insultos mutuos y llegó a las puerta del colegio al día siguiente ante la mirada de sus propios hijos y todo el centro escolar situado en la capital. Todo desembocó en una pelea y las dos resultaron heridas. Ayer comparecieron ante el juez para dilucidar el entuerto. Una de ellas sufrió daños en piezas dentales; la otra mostró uno a uno a todos los miembros del tribunal las cicatrices que le quedaron en la cara. «Sacó esa pieza del bolso para destrozarme la cara; sólo tenía sangre por todos lados, quería desfigurarme», declaró la primera madre, R.A., quien insitió en que intentó quedar con la otra «para hablar en otro lado, porque los niños tienen que estar ajenos a lo que les pase a los mayores».

«Ya no tengo amigos»

Las denuncias eran cruzadas y las dos se sentaron en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. La primera en declarar fue R.A., la madre que tenía más lesiones en la cara, y que según ella le había ocasionado A.I.A. con un objeto punzante de jardinería. Mientras aquélla declaraba, las miradas amenazantes y gestos de la otra acusada tuvieron que ser reprendidas por el presidente del tribunal.

En el relato de la primera acusada y víctima aseguraba que no sabía «lo que se le infundió ese día en la cabeza para colgar las fotos en Facebook. Desde entonces he tenido peleas con ella y con su familia. Yo ya no tengo amigas», llegó a lamentar en su testimonio en una vista sin testigos.

En la pelea se cogieron de los pelos, y según el relato de R.A., la otra acusada se le echó encima, la tiró en el suelo le hizo cortes en la cara y luego le mordió una pierna. La disputa se prolongó unos minutos, según este relato, hasta que el resto de madres lograron separarlas. «Ella me mordió y no soltaba mi pierna; tenía rabia», aseguró ante el tribunal.

Delitos de lesiones

Las dos madres estaban acusadas de sendos delitos de lesiones, tras pelearse a las puertas del colegio de sus vástagos. El fiscal pide para A.I.A., la madre que le causó las heridas en la cara a la otra, tres años de cárcel. Para la otra progenitora, una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones. El abogado de la defensa de A.I.A., insitió en que su defendida no llevaba ningún arma o elemento extraño en las manos y que simplemente las cicatrices de diez centímetros que presentaba en la cara su oponente habían sido provocadas por las uñas de su cliente.

Según el fiscal, las dos procesadas quedaron por teléfono para verse a la salida de un colegio el día 16 de febrero de 2017 para «hablar de las desavenencias que entre ellas existían motivadas por la publicación de unas fotografías que había subido una de ellas y aparecía la otra». De este modo, «nada más verse comenzaron a discutir, acometiéndose mutuamente entre sí», portando entre sus manos, la mujer que había subido las fotos, un objeto punzante, tipo herramienta de jardinería, con el que presuntamente realizó cortes en el rostro. Además de darle un mordisco en la pierna, al tiempo que la otra le dio una patada en la boca, detalla el fiscal. Como consecuencia de ello, una de ellas sufrió heridas en la cara y la pierna, por las que le han quedado cicatrices, mientras que la otra joven sufrió policontusiones y tuvo que llevar un collarín unos días.

El Ministerio Público pide para la que habría usado el objeto punzante 3 años de prisión por un delito de lesiones, y para la segunda, la citada multa por delito leve de lesiones.