IU retira en menos de 48 horas sus medidas para limitar ya los pisos turísticos en el Casco de Córdoba

Las intrigas de Juego de Tronos se le están empezando a quedar chicas a la batalla que tienen abierta en el Ayuntamiento de Córdoba cogobierno PSOE-IU por la decisión de la coalición de izquierdas de querer aprobar, en plena precampaña, actuaciones para la limitación de pisos y apartamentos turísticos(están regulados de manera distinta) en el Casco.

En el episodio de ayer, IU le mantuvo el pulso a los socialistas - aseguran estar de acuerdo en las medidas, pero no en los tiempos (prefieren dejarlo para el próximo mandato)-, pero lo redujo significativamente. Hay que recapitular para entender bien el momento en que se encuentra la contienda. El miércoles, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, el edil Pedro García (IU), anunciaba que llevaría este viernes al consejo de este ente municipal el avance de la innovación del Plan del Casco -se tramita desde el verano-. Incluiría medidas cautelares que se activarían desde prácticamente ya y durante un año. Pues, ni 48 horas después de hacerlas públicas, las citadas medidas cautelares relativas a los pisos turísticos pasaron a mejor vida.

Hay que tener en cuenta que, para evitar la votación ayer en Urbanismo, los representantes socialistas -sin su apoyo no salen adelante las restricciones - alegaron que no podían acudir por cuestiones de agenda -García convocó el consejo fuera de sus fechas ordinarias-. Ante ese panorama, en el máximo órgano rector de la Gerencia, el edil de Urbanismo dejó sobre la mesa el avance de la innovación del Plan del Casco, y las medidas cautelares. Pero advirtió de que lo volverá a llevar a la próxima cita del consejo de Urbanismo, la del 8 de mayo.

Mantenía la batalla. Lo que no explicó públicamente fue que reduce su intensidad. Los integrantes del máximo órgano rector de Urbanismo recibieron una última documentación, en la que las limitaciones a los pisos turísticos desaparecen de las medidas cautelares, las que debían entrar en vigor de forma casi automática y que tendrían un año de vida desde el momento en que se aprobara el avance de la innovación. Éstas se mantienen para los apartamentos turísticos o en las zonas Patrimonio y Corredera-Ribera con la prohibición de que pueda haber un edificio que se destine de forma íntegra o mayoritaria a uso hostelero (a los hoteles no les afecta).

Del texto se borran las dos decisiones cautelares que afectan a los citados pisos turísticos: la que los prohibía en la zona Patrimonio y Ribera-Corredera -salvo el que se alquila por habitaciones y su dueño sigue viviendo en él- y la medida por la que en el resto del Casco dentro de un bloque no se podrá destinar más del 25% de las viviendas a este tipo de alojamiento, siempre con el límite de que no haya más de dos pisos turísticos (o sea, un bloque con 50 viviendas no podrá tener más de dos casas destinadas a este fin).

Es una renuncia parcial de IU, porque la innovación del Plan del Casco, si viera la luz finalmente, sí recoge las citadas limitaciones para esta fórmula de alojamiento.

La advertencia de la Junta

Fuentes oficiales de Urbanismo explicaron ayer a ABC que, tras un segundo informe de la propia Gerencia, se ha determinado que a este tipo de alojamientos «no se les puede suspender las licencias de manera cautelar ni aplicar medidas hasta que se apruebe definitivamente la innovación del Plan del Casco y regulemos el uso de vivienda turística como uso urbanístico». «En aras de la seguridad jurídica», por lo tanto, se «eliminan» las limitaciones cautelares para los pisos turísticos.

La pelota se sitúa ahora en el PSOE, empujado por IU a posicionarse en un tema delicado en precampaña. Fuentes del grupo municipal socialista aseguraron a ABC, sobre el sentido de su voto en la cita del 8 de mayo, que, tras el viraje dado por Urbanismo, «tenemos que ver todo detenidamente y después fijar nuestra propuesta».

Y en la polémica irrumpió ayer con fuerza el delegado del Gobierno, Antonio Repullo (PP). Fue categórico. Advirtió de que el edil de Urbanismo y la alcaldesa «se pelean entre ellos por una cuestión absurda», porque «no tienen ningún tipo de posicionamiento legal». Una alusión a que es la Junta la que tiene las competencias para inscribir o no un hogar como piso turístico, de acuerdo a la normativa autonómica.