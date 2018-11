ENTREVISTA Rosa Montero: «Estamos en un momento crítico en que podemos caer en un abismo de involución» La escritora y periodista presenta en Córdoba «Los tiempos del odio», con la detective Bruna Husky como protagonista

«Los Tiempos del odio», editada por Seix Barral, es la tercera obra en que Rosa Montero viaja al futuro para relatar la vida de la detective Bruna Husky.

Son comunes las novelas ambientadas en el pasado, pero las de Bruna Husky van al siglo XXII. ¿Cómo se proyecta una en el futuro?

Ya es mi tercera novela de Bruna Husky, que en esta novela vive en el año 2110. Para mí la ciencia ficción me parece una herramienta metafórica, maravillosa y poderosísima para hablar del aquí y del ahora, del presente. Me da igual irme al futuro cien años o irme, como en «Historia del rey transparente», al siglo XII porque siempre estoy hablando de lo mismo. Los novelistas siempre hablamos exactamente de las mismas obsesiones en todas nuestras novelas. En cada una intento encontrar una forma nueva de explicar esas obsesiones. De una manera, a ser posible, más exacta, más profunda y más bella.

El futuro en las novelas suele aparecer como un mundo de avances absolutos o como una distopía donde el hombre está alienado. ¿Cómo es el año 2110 de su novela?

Mis novelas no son distopías en absoluto. A mí me gusta mucho la ciencia y la tecnología y he intentado hacer un mundo posible e incluso probable dentro de 92 años. Es equiparable al de ahora: hay avances, en algunos casos, retrocesos y la misma lucha que hay ahora entre la luz y las tinieblas, entre la involución y la barbarie. Creo que desde el principio de los tiempos, desde las cavernas, el ser humano ha mantenido esa lucha. Ya algunos trogloditas elegían como vía de supervivencia la empatía y la colaboración con los demás y otros elegían dar un cantazo al más débil y robarle la pata de mamut. Creo que ha ido ganando por ahora la colaboración y ahora mismo estamos en un momento bastante crítico en donde podemos caer en un abismo de involución y perder muchos de los logros adquiridos democráticamente durante siglos. Creo que vivimos en unos tiempos del odio.

El odio es una palabra de moda en las redes sociales. Incluso un delito.

Las redes sociales son un altavoz de ese odio. De repente, la gente manifiesta cosas que no se atrevería a decir cara a cara. Hablo del odio en plan masivo, de esa especie de añoranza por los totalitarismos de izquierdas y derechas que parece que hay en el mundo, desde el ISIS hasta el monstruo de Maduro hasta la fascistización de Europa. Es terrible comprobar que gente como Trump o Bolsonaro han llegado con millones de votantes con unos dicursos electorales centrados en el odio. Hay que reaccionar, hay que refundar la democracia, hay que limpiarla de las lacras, hacer una democracia con la menor corrupción e hipocresía posible. Si no, no ofreceremos una opción lo suficientemente atractiva a los jóvenes.