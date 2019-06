MEDICINA Salud quiere atraer uno a uno a los médicos que trabajan fuera de Andalucía para que regresen Aguirre ofrece a los facultativos contratos de seis meses y un aumento salarial que depende de los presupuestos

En Córdoba, y en general en toda Andalucía, no hay médicos suficientes para atender toda la demanda asistencial de una población cada vez más envejecida. Esa realidad es bien conocida por todos aquellos que tienen algo que decir en materia de gestión sanitaria, desde la Consejería de Salud hasta los propios colectivos de médicos. Para paliar el problema de la escasez de galenos en la región, la Junta de Andalucía está ultimando un plan que tiene entre sus objetivos conseguir el retorno, al menos de una parte, de los facultativos formados en Andalucía trabajan fuera de la comunidad.

El éxodo de los médicos andaluces es una parte del problema, y el departamento que dirige Jesús Aguirre considera que también puede ser parte de la solución. Algunas de las medidas pensadas por la Consejería de Salud y Familias para convencer a los médicos de que regresen ya han sido anunciadas. Se encuentran enmarcadas en el Plan de Choque para la Sanidad Andaluza, una de las primeras iniciativas que tomó Aguirre a poco de tomar posesión del cargo, dotado con 25,5 millones de euros para este año.

Otras destacan por su originalidad, lo que no garantiza que tengan efectos prácticos. Salud quiere ir a buscar a los médicos de la diáspora puerta a puerta. Fuentes de la Consejería indicaron a ABC Córdoba que la idea es convencer a los sanitarios «en persona» de las bondades de volver a trabajar en la provincia de Córdoba y en Andalucía. Para conseguirlo, un equipo de la Consejería de Salud y Familias sedesplazará a donde residan actualmente los médicos, incluso al extranjero si es necesario. Nada de correos electrónicos o cartas impersonales prometiendo lo que no hay.

Aguirre cree que el contacto personal puede ser una motivación extra, pero su departamento se encontrará un problema a la hora de poner en práctica esta medida: no existe ningún censo oficial de médicos andaluces que trabajen fuera de la comunidad. Si son muchos o pocos, los técnicos de la Consejería sólo podrán saberlo mediante el conocimiento empírico, el boca a boca. Alguien que conoce a alguien que conoce a un médico en Ciudad Real... La propia Consejería reconoce que no sabe cuántos médicos hay fuera de Andalucía. Tampoco disponen de ese dato las entidades contactadas por ABC Córdoba: Delegación de Salud, Hospital Reina Sofía, Colegio de Médicos, Sindicato de Médicos y Organización Médica Colegial. Sólo este último organismo ofrece una pista: en el extranjero hay, al cierre del año pasado, 28 médicos colegiados en Córdoba trabajando en el extranjero. Ese dato es conocido porque los facultativos deben pedir la autorización para trabajar fuera de España, pero el trámite no es necesario para moverse entre comunidades.

También se sabe que en Córdoba hay 3.904 médicos censados, que podrían estar trabajando en la provincia o no (son datos del Colegio Oficial de Médicos). La cifra ha ido aumentando progresivamente desde 2014, cuando había censados 3.612 profesionales. El incremento ha sido de un 8 % en un lustro. Independientemente del modo en que la Consejería contacte con los médicos que prefieren trabajar fuera, tendrá que ofrecerles mejores incentivos de los que ahora tienen. Y es ahí donde el plan de Aguirre se queda corto. Por el momento, la Junta ofrece a los médicos contratos como mínimo de seis meses, según fuentes de la Consejería, en lugar de hacerlos por días.

Pagar «a destajo»

También propone pagar «a destajo» el trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria: abonar una cantidad de dinero estipulada por cada acto médico (consulta, operación, tratamiento...), en vez de un salario fijo. Con ello pretende incentivar la productividad ya que, se supone, los médicos cobrarían más. En el Reina Sofía, por ejemplo, desde ayer ya se abren los quirófanos en sábado. La oferta de la Consejería es magra, pero además necesita del visto bueno de Vox, y ahora mismo no lo tiene.

El Plan de Choque de la Sanidad Andaluza requiere su validación en los Presupuestos y el partido de Abascal los tiene actualmente bloqueados en el trámite parlamentario. En el fondo, los médicos lo que quieren son mejores condiciones laborales y, sobre todo, salariales. Lo dice claramente Sebastián García, responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico de Córdoba. «Los médicos jóvenes no vienen porque no ganan dinero», asegura, y ofrece datos de comparación salarial: «En Valdepeñas (Castilla La Mancha) un médico de Urgencias gana 5.000 euros al mes; aquí, con 30 años de servicio, se alcanzan 3.000 y pico. Es mucho dinero de diferencia».

García culpa directamente al anterior Gobierno socialista en la Junta y a la consejera María Jesús Montero, actual ministra en funciones de Hacienda. «El sueldo de los médicos andaluces fue expropiado forzosamente por la Junta», declara el responsable sindical.

El pasado viernes Aguirre dijo en Córdoba que «posiblemente haya una nivelación retributiva con las demás comunidades», algo que se trató en la última mesa sectorial. También promete la recuperación del 5% de los complementos y un aumento extra del 2,25% del salario, además de ofrecer el plus de exclusividad a todos los médicos, incluso aunque trabajen para la sanidad privada. Pero todo eso depende de unos presupuestos que siguen en al aire.