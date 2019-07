ALTERNATIVA DE VERANO Santa María de Trassierra, el refugio al calor cordobés Planes como rutas de senderismo, ciclismo o piscina y barbacao, entre las opciones que ofrece la Sierra de Córdoba

Son muchos los cordobeses que deciden huir del calor y ponen rumbo a la barriada de Santa María de Trassierra por la carretera de Medina Azahara o por la del Hipercor. Lo primero que ofrece el ámbito rural son unos grados menos de tregua, a parte de las numerosos segundas residencias con piscina que lo hace más atractivo. Según datos administrativos, de 1.200 personas que viven allí durante todo el año, en verano pueden llegar a ser 20.000 personas. La conclusión de los datos es que el número de segundas residencias es muy alto en la zona.

Cuando más gente se concentra en el «pueblo» es el fin de semana, según aclara una chica en el supermercado. «Además, en verano se nota mucha gente nueva», recalca. Los fines de semana, muchos deciden hacer rutas de senderismo o cogen la bicicleta para hacer algo de deporte. Por otro lado, la mayoría de cordobeses aprovechan esos dos días de descanso de la jornada laboral para respirar algo de «aire fresco». «Quién no tiene casa, tiene algún amigo o familiar que sí la tiene», bromea una mujer con sus hijos. «Al fin y a cabo, ¿a quién no le apetece una barbacoa y un baño en la piscina?». Así, el pueblo se llena de vida en ese par de días libres. «Aunque hay que tener cuidado al subir con el coche porque hay muchos ciclistas», advierte el camarero de uno de los bares que da a la plaza. Así, ya sea con un plan u otro, la mayoría se anima «a subir y pasar un buen rato». Hay espacio para todo tipo de perfiles: desde ciclistas, pasando por amantes de las caminatas hasta los que prefieren piscina y relax.

Mientras tanto, los niños están entretenidos durante el mes de julio con actividades de todo tipo. «Así los padres pueden trabajar tranquilamente y los niños se divierten en la naturaleza», cuenta una de las cuidadoras de los más pequeños. Además, «no pasan tanto calor». En ese mes se hacen talleres de lecturas, de plastilina y pintura o practican juegos en equipo.

Por otro lado, los que no tienen residencia, optan por alquilar alguna casita o algún camping para aprovechar unos días o incluso, otros deciden coger el autobús de Trassierra para echar el día en los famosos baños de Popea. No tiene pérdida: «el autobús te deja en el pueblo, antes de entrar hay una Virgen. Pues justo ahí, le tiras todo para la derecha», apunta un chaval que son su grupo de amigos están equipados con bañadores y bocatas, no descartan darse un chapuzón si el calor aprieta. «Así hacemos algo distinto y tenemos otros planes».

La Sierra de Córdoba tiene distintas rutas de senderismo, como la del «elefante», a parte de la muy conocida que lleva a los baños de Popea, con la que puedes descubrir algunas ruinas romanas, además de paisajes naturales. «Córdoba no tiene playa pero tiene sierra y eso, hay que aprovecharlo», destaca una abuela que compra el pan. Sea como fuere, unos días o tan solo unas horas, es un plan que encaja con el tiempo libre que se tenga, ya sea mucho o poco.

«Aquí es como vivir en el paraíso», explica Pepe Muñoz. «Te levantas, desayunas, das tu paseo por el campo, te das tu chapuzón en la piscina y luego a comer». Otros optan por comer fuera, como en El Candil, o tomarse una cervecita en los bares de la plaza después de un largo paseo. Además, «son unas vacaciones perfectas si tienes perro», apunta una chica que pasea a sus dos caninos. «A ellos también les viene muy bien este entorno».

En una de las casas de la Urbanización El Salado, una familia cuenta que «aquí nos reunimos todos: desde la abuela hasta los nietos, cuñados incluidos» bromea Paco González. «Nosotros siempre subimos en vacaciones, de Navidad o de verano». Y así, muchos de los vecinos «tienen la excusa» para compartir tiempo con familiares y amigos en las distintas urbanizaciones de Trassierra.

«Entre semana el pueblo está más tranquilo, cada uno está en su casa y solo salen a comprar alguna cosilla que necesiten o ir a la farmacia», observan desde la panadería. Pero eso sí, «los domingos, muchos bajan a misa y ahí ya nos saludamos todos los vecinos». «U otros aparecen haciendo sus rutas bien equipados de agua, gorra y crema solar». También hay grupos que suben en autobuses para practicar senderismo, confirman los que viven allí los meses de verano.

De todos modos, el mes de agosto es el mes de Trassierra porque se celebra la Feria de la Avellana y con ella, distintas actividades alrededor de la plaza: paellas, juegos para los más pequeños, conciertos... A tan solo media hora de la capital, la Sierra se convierte en una de las mejores opciones para los cordobeses. Un pequeño respiro que se adapta a las necesidades de cada uno. En esa semana, del 12 al 18 de agosto, sí se ve mucha más gente por el pueblo «porque hay más movimiento y más cosas para hacer». Una persona mayor apunta que «hay campeonatos de cartas y juegos de mesa». «Así que ya nos acercamos todos para participar».

Sobretodo, por las noches. «Un buen plan es cenar por aquí, o incluso en la carpa que montan, y disfrutar de la música y unos bailes», propone María del Carmen Sánchez que ya lleva más de diez años participando en las fiestas.

A la pregunta de por qué escoger Trassierra antes de la playa, Sánchez contesta: «la playa está bien para una quincena pero esto está muy cerca de Córdoba y lo tienes a mano». «Además que aquí hace menos calor y eso es de agradecer en las olas de alta temperatura».

Otras de las vecinas que se refresca en un bar, apuesta por otro plan: «nosotros también aprovechamos que estamos estos meses de verano aquí para ir a Medina Azahara de noche y visitarlo». «Suelen venir amigos de otros sitios de España y es algo que intento hacer todos los años porque les gusta mucho».

Ya sea deportes de montaña, como senderismo o ciclismo, planes más relajados con amigos y familia o incluso, alguna opción más cultural; todos los que disfrutan estos días en Trassierra están de acuerdo en que es la mejor alternativa al calor. E invitan a todos «a pasarse por la feria de La Avellana». «Hay actividades para los niños y para los no tan niños», anima Sánchez.

Unos 15 kilómetros separan a Córdoba del «paraíso de Trassierra». Así que, «no hay excusas para no venir», añade una pareja.