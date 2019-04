ELECCIONES GENERALES Santiago Abascal (Vox), en Córdoba: «Junto a la bandera de España tenemos la bandera de la libertad» El líder de Vox colapsa los alrededores de la Mezquita-Catedral para un mitin multitudinario

No es que se quedara gente en la calle. Es que había más fuera que dentro, es que impresionaba más la cola de quienes no consiguieron entrar para escuchar a Santiago Abascal que el gentío que llenó el Palacio de Congresos. Vox ha vuelto a protagonizar uno de los actos más sorprendentes de una campaña electoral en Córdoba, esta vez de las generales.

El público esperaba al presidente nacional de la formación y la mayoría no pudieron entrar, pero muchos lo escucharon. Enmedio de un gran gentío, Santiago Abascal ha salido a la calle Torrijos, se ha subido a uno de los palcos de la inminente Semana Santa de Córdoba, para pedir disculpas a quienes no pudieron acceder y arengarles: «No es la hora del voto útil, es la hora del voto patriótico; hicimos historia en Andalucía y la haremos en España». Algunos esperaron más de dos horas para escuchar al líder de Vox. Un cantante de rock no genera menos entusiasmo entre sus seguidores.

Dentro esperaban 750 personas en el auditorio y no menos de 150 siguiendo el acto en una pantalla. Su intervención no dejó de cosechar aplausos, y por eso insistió en «el voto de la ilusión», que Vox representa según él, frente al del «miedo», con el que habló sin citarlo del PP, y de «la traición» que representa el PSOE.

Al PP y a Ciudadanos le llovieron críticas, entre ellas la de la «derechita cobarde», sobre todo por la falta de actividad, a su juicio, en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Santiago Abascal insistió en el discurso de la inmigración, y denunció a quienes «no se atreven a expulsar a las 52.000 personas que viven ilegalmente en España».

Ni asomo de disculpas por la conquista de México o por la reconquista frente a los musulmanes: «Estamos orgullosos de nuestra historia». Al revés, ha insistido en su petición de ilegalizar a los partidos independentistas y ha llamado a frenar la «invasión islámica». Por eso ha afirmado que junto a la bandera de España está la de la libertad, que es «poder educar a los hijos de acuerdo a las convicciones y poder defender la propiedad privada».