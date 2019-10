ELECCIONES 10-N Santiago Abascal, en Córdoba: «El individuo Torra debe dormir esta noche en prisión» El candidato de Vox a la Presidencia califica a PSOE, PP y Cs de «tricentito»

Ante un auditorio lleno desde mucho tiempos de empezar, el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, se ha vuelto a dar un baño de masas en Córdoba, el tercero en menos de un año en la ciudad. Abascal ha centrado su discurso en la reciente sentencia del «procés» y en sus consecuencias, y ha cargado duramente contra el presidente de la Generalitat.

«El individuo Torra tiene que pasar esta noche en la cárcel, y si no lo hace es porque el Gobierno de España no cumple con sus funciones», ha clamado. Tiene que hacerlo por haber participado, «junto con los CDR en el corte de carreteras y aeropuertos». La situación es que «muchos catalanes viven con miedo».

Ha cargado duramente contra Sánchez, pero también contra Rajoy, ya que ha dicho que su política es «herencia» de la del anterior presidente. Ha tenido palabras de apoyo para los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, «a los que se les ha prohibido que dispongan de recursos para enfrentarse a quienes les agreden».

Por eso ha insistido en que «Pedro Sánchez será responsable de lo que les ocurra a esos hombres y mujeres», ya que se tienen que enfrentar a gente que les arroja ácido y no puede disponer, por ejemplo, de pelotas de goma. Santiago Abascal ha atacado al PSOE y ha insistido en que no facilitará de ningún modo pacto alguno con él, pero también ha insistido en las pocas diferencias con el PP y Cs.

«Son el tricentito y apenas hay distancia entre ellos», ha afirmado tras insistir en pedir la declaración del estado de Excepción por la situación en Cataluña. No en vano, ha recordado que el presidente del Gobierno no se ha reunido con Vox, pero sí con los demás partidos: «El PP y Cs no han dicho nada».