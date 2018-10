DESDE MI RINCÓN ¡Seamos exigentes! Cuando la sociedad reclama un servicio, los políticos eluden sus responsabilidades con la frasecita «eso no entra en nuestra competencia»

Por si no hubiera razones suficientes para pensar que nuestro sistema autonómico es culpable de muchos de los males económicos y sociales de España, los políticos se encargan de darnos alguna más para desconfiar de nuestra organización territorial. Sin embargo no creo que el problema esté en el sistema autonómico. Hay que buscarlo en la incapacidad de nuestros responsables políticos para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Cuando un sistema se pone al servicio de quienes lo administran y no al de los administrados, o los ciudadanos acaban con el sistema o más temprano que tarde este acaba con los ciudadanos.

Cuando la sociedad reclama un servicio o plantea un problema, los políticos eluden sus responsabilidades con la frasecita