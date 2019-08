DESDE SIMBLIA Una seria amenaza (II) La falta de oportunidades en el mundo rural está tras las fuertes corrientes migratorias

Seguir José Calvo Poyato Actualizado: 28/08/2019 08:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No creo en las proyecciones demográficas, pero el análisis de las pirámides de población de muchas localidades presentan bases tan estrechas que parecen a punto de desplomarse y eso me hace ser pesimista. El futuro, por razones de una natalidad escasa, no anuncia nada bueno. Pero no es ese el único factor que pesa negativamente sobre la demográfica de buena parte de los pueblos cordobeses. La falta de oportunidades ha dado lugar a fuertes corrientes migratorias. Un caso significativo lo tenemos en la que fue pujante Peñarroya-Pueblonuevo de los años veinte y treinta del pasado siglo en que rivalizaba en servicios con la propia capital y hoy ofrece la lamentable imagen de una población