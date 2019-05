DESDE MI RINCÓN Sin objetivo no hay ilusión Poco podemos esperar de unos candidatos que carecen de un plan de trabajo y con objetivos parciales de cumplimiento

Seguir José Luque Actualizado: 14/05/2019 08:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la anterior columna y en referencia a las eleciones municipales del próximo dia 26, decía que la Córdoba que todos soñamos no se hará realidad mientras no tengamos un proyecto de ciudad a largo plazo que ilusione a todos los ciudadanos. Terminaba diciendo que sólo merece nuestra confianza quien haya presentado un proyecto racional y viable. Preguntémonos hoy ¿para qué un proyecto de ciudad? A eso respondió hace muchos años un cordobés, Lucio Annneo Séneca, diciendo que «no hay viento favorable para el que no sabe dónde va». Poco podemos esperar de unos candidatos que por muy buena voluntad que tengan carecen de un plan de trabajo, conocido por