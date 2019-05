DESDE MI RINCÓN Soñar Córdoba ¿Hay alguien en esta ciudad que no desee que sea un lugar donde cualquier persona o emprendedor pueda establecerse?

Una de las acepciones que la RAE da a la palabra soñar es la de «anhelar persistentemente algo». Quedándome con ese concepto me permito preguntar a mis lectores si hay alguien que no sueñe con una Córdoba mejor. Una Córdoba donde nuestros descendientes, si así lo desean, puedan planificar su vida en la seguridad de encontrar un trabajo digno y seguro. Donde el esfuerzo, la excelencia, la integridad y la igualdad primen por encima del amiguismo, partidismo o cualquier otra valoración. Una Córdoba en la que sus habitantes se sientan seguros y sepan que la Ley ampara sus bienes y derechos. Una Córdoba unida, limpia, alegre y culta. Una Córdoba en la que sus gestores políticos garanticen unos servicios públicos de calidad. Una Córdoba de verdadero progreso en la que poner un proyecto en marcha no sea una misión cuasi imposible. Donde las empresas no sean mal vistas, sino como proyectos de emprendedores a los que hay que darles el valor social que merecen. A fin de cuentas, una Córdoba en la que establecerse sea algo deseable para cualquier persona y para cualquier emprendedor. Dicho esto, vuelvo a preguntar ¿Es que hay alguien en esta ciudad que no desee con intensidad y vehemencia una Córdoba así?

El próximo día 26 no será un domingo cualquiera. Como no lo ha sido el domingo pasado. Son fechas que hacen historia en nuestras vidas. Dentro de diecinueve días vamos a tener la oportunidad de elegir, de entre las personas que han seleccionado los diferentes partidos, a quienes van a administrar las atribuciones que tiene encomendadas el Ayuntamiento. Van a administrar a su capricho los muchos impuestos que reclaman de nuestro trabajo, pensión o patrimonio. Y digo a su capricho porque una vez elegidos suelen escuchar poco y dar menos explicaciones. Dicho esto, y pidiendo perdón por lo cansino que pueda ser, ¿alguien conoce a algún candidato de los elegidos por los partidos que le haya convencido de que es capaz de hacer realidad ese sueño que todos tenemos? Abierto estoy a escucharlo antes de acudir a las urnas sin ganas y decepcionado ante tanta mentira e incapacidad. Confieso con profundo dolor que en los últimos años no he visto en Córdoba gobernante o candidato alguno que me haya ilusionado con un proyecto de ciudad creíble y un equipo capaz de hacerlo realidad.

El próximo día 26 alguien dirá que se ha ganado nuestra confianza para dirigir el Ayuntamiento de Córdoba. Que no se engañe. Habrá un alcalde porque tiene que haberlo, pero no necesariamente porque tenga nuestra confianza. Esa confianza la tendrá quien sea capaz de presentarnos y convencernos con un modelo de ciudad racional y viable, con metas parciales de ejecución para los cuatro años de mandato y un equipo capaz de hacer realidad ese sueño que tenemos quienes vivimos y sentimos Córdoba. ¿Se la ganará algún candidato?