CULTURA El Teatro cobra vida tras una década en Córdoba Los indicios del cambio de los últimos años se pueden observar viendo varias obras y estrenos en la cartelera cordobesa

FÉLIX RUIZ CARDADOR

El teatro disfruta, según explica el actor Juan Carlos Villanueva, de una «mala buena salud», una especie de crisis constante que ni se agrava ni se diluye. En Córdoba se puede hablar de pequeños avances en la última década, en la que el teatro profesional ha logrado consolidar algunas estructuras y ha avanzado en su profesionalización. Se está lejos aún de gozar de una industria teatral acorde a la dimensión de la ciudad y de la que disfrutan capitales culturalmente más dinámicas como Málaga, Sevilla o Granada, pero se van dando pasos adelante. La escena se mueve, aunque eso no quita para que aún sean muchas las rémoras que provocan que el sector teatral se mantenga a menudo en dimensiones muy de andar por casa. Estrecheces que no dan para que los artistas y los muchos trabajadores y técnicos que mueve un montaje escénico puedan vivir de su oficio.

Los indicios del cambio de los últimos años se pueden observar echando un vistazo rápido a la cartelera cordobesa. Por ejemplo, el próximo 23 de noviembre se anuncia en el Góngora la primera obra de la empresa cordobesa «Desatino Producciones», protagonizada por los cordobeses Marisol Membrillo y Alberto de Paz y que dirige el veterano Juan Carlos Villanueva. Titulada «La pensión de los artistas» y escrita por Antonio Serrano, es una reflexión sobre las renuncias de las españolas de la postguerra.

Pero no hay que irse tan lejos en el calendario, pues este mismo fin de semana se ha anunciado el ciclo InstantTeatro, que propone 12 horas de Microteatro en Orive, y se ha estrenado una nueva sala privada, Caobana, con la obra «Entre líneas». Al mismo tiempo se mantienen clásicos ya de la cartelera cordobesa como las obras breves del Café Málaga y las propuestas del incombustible Teatro Avanti.

Raquel Toledo, directora teatro curtida en Madrid y que hace algo más de una década decidió venirse a Córdoba, es precisamente quien promueve la pieza «Tribulaciones de pareja» que se puede ver en el Málaga. Desde esa perspectiva, afirma que ese dinamismo hace diez años no se veía. La experimentada directora echa de menos sin embargo sinergias que hagan más fuerte al teatro cordobés y apunta a la disgregación como una de las características del momento, pues en general cada uno hace la guerra por su cuenta.

Colapso de lo público

Uno de los puntos que siempre sale cuando se habla de teatro cordobés es el de la debilidad de sus estructuras, algo que analiza con clarividencia Julián Molina, director-gerente durante más de una década de Teatro Avanti, una de las instituciones culturales privadas más respetadas hoy en Córdoba. Molina se lamenta de que en general hay un colapso de lo público en el sector, pues las administraciones son las que adquieren casi que la totalidad de los productos que realizan las compañías.

Crítico también con algunas políticas públicas es el veterano actor Juan Carlos Villanueva, al que se ha podido ver recientemente en series tan exitosas como «La peste» y que habla con conocimiento de causa desde una perspectiva no sólo cordobesa sino andaluza. El intérprete alude por ejemplo a la falta de continuidad de la Junta con proyectos como el Centro Anadaluz del Teatro, que impulsó la carrera de actores hoy muy conocidos como Paco León, Paz Vega o José Luis García Sánchez, o el Instituto Andaluz del Teatro. Añora Villanueva una mejor Ley de Mecenazgo y también dice no comprender cómo se han creado algunos espacios escénicos importantes en la provincia que a la postre se han quedado sin programación regular porque en eso, en su gestión diaria, no se había pensado cuando se construyeron. Aún así, reconoce el actor y director que, aún con dificultades, el teatro cordobés se mueve y va fortaleciendo sus estructuras, aunque esos avances van llegando «con una gran lentitud».

También admirable es el trabajo que desde inicios de este siglo realiza la compañía Uno Teatro, otro emblema cultural de la ciudad. Nieves Palma es una de sus históricas promotoras y sabe bien los sinsabores de sacar adelante una compañía. Ella habla de un panorama cordobés en el que no dejan salir proyectos teatrales, pero en muchos casos volanderos, inestables.

Muestra por último de que la ilusión que mueve al teatro no decae es la experiencia que cuenta la actriz Marisol Membrillo, que, tras triunfar en ámbitos tan exigentes como el cine y la televisión, se reconoce nerviosa y por momentos insegura antes el estreno de «La pensión de las artistas» del próximo sábado 22. «Yo, por haber trabajado en televisión y cine especialmente, no conozco bien lo que es el teatro cordobés a nivel de compañías, pero sí que reconozco que es admirable que salgan adelante con una situación económica que no es la mejor», explica.