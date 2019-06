Sanidad Los testimonios de enfermos de Córdoba con ELA: «No me rendí ni me rindo» Un profesor y un triatleta de Córdoba narran sus experiencias combatiendo la enfermedad

«La ELA es una enfermedad durísima, que no se puede describir». Y lo dice Enrique Aguilar, que a las puertas de los 71 padece esta temible e incurable dolencia desde finales de 2015, alguien acostumbrado a comunicar después de ser cuatro décadas profesor de Historia en la UCO. «Menos mal que la cabeza la mantengo y eso me ayuda», dice.

Eso le permite repasar en un visto y no visto su vida: el «orgullo» que siente por su familia o su trayectoria en la Universidad que, para él, «lo ha sido todo». De hecho, pese a serle diagnosticada la ELA, impartió clases hasta acabar el curso 2017/2018, cuando se jubiló. Por entonces, se movía con una silla de ruedas eléctrica. «No me rendí, ni me rindo», se le oye decir en un tono bajo, pero firme, que se abre paso entre el ruido de la mascarilla que le ayuda a respirar.

«No me rindo, porque tengo un entorno familiar y social y amigos que se están portando magníficamente», añade. Y lo de plantarle cara a la ELA no es una frase hecha. Ahora, está aprendiendo, explica su mujer, la también profesora universitaria María José Porro, a utilizar un sistema que permite manejar con el iris el teclado de un ordenador, de forma que pueda escribir y el ordenador pueda emitir por sus altavoces lo que Aguilar redacte.

Luego, él aprovecha que tiene la prensa a tiro para hacer un «llamamiento» para que la sociedad y los poderes públicos «piensen lo que supone atender a una persona con ELA; las primeras víctimas son el entorno familiar». No en vano, su mujer explica que tienen tres cuidadores para él, con el consiguiente gasto.

«Nosotros afortunadamente podemos tener los cuidadores, pero el que no los tenga, se destroza» con la atención a un enfermo de ELA, afirma Porro, para luego sentenciar: «Ésta es una enfermedad muy cruel». «Creí que no tendría dolores, pero sí los tiene», dice su mujer. A la crudeza de la dolencia le hace frente con una entereza que impresiona: «Hay que aceptar lo que viene. No hacemos planes, sino el día a día. Pasamos hoy y mañana planificamos la jornada de mañana».

Miguel Ángel Roldán

Cuando se cambia el sillón de la casa de Aguilar por el móvil para llamar a Miguel Ángel Roldán, un fernannuñense de 39 años al que le diagnosticaron ELA en la primavera de 2018, vuelve uno a encontrarse con alguien que no se deja doblegar sin más por una enfermedad brutal.

Roldán asegura que «está bien dentro de lo que cabe. Puedo salir a andar o montar en bici de momento». Añade que ayuda con los entrenamientos de triatletas (él lo fue antes de la enfermedad) o estudia un máster. Además, hace sus sesiones de terapia ocupacional, logopedia y fisioterapia, que es «lo que puede ayudar a frenar un poco» esta afección neuromuscular. La enfermedad ya le ha hecho sacrificar cosas importantes, como cuando tuvo que dejar su plaza de profesor (funcionario) de Educación Física.

Miguel Ángel Roldán - ABC

A esas ocupaciones hay que añadir la de «plantar cara activamente» a esta enfermedad. Lo hace con la asociación que ha impulsado: «Saca la lengua a la ELA», que realiza labores de concienciación sobre esta dolencia y busca fondos para la investigación.

Roldán, después, rememora el momento en que le informaron de que sufría esclerosis lateral amiotrófica. Confiesa que sintió aquel diagnóstico como «una losa gigante. Me noqueó literalmente. Acabé en el suelo».

En aquel momento, sigue, «piensas en tu hijo [tiene un pequeño de cinco años], en tu familia y en que te vas a morir». Su mujer fue la que le inyectó ánimos. «Me dijo: “Hay que ser fuertes. Hay que luchar”». Y vaya sí lo está haciendo: «No me he rendido». Ahora, por ejemplo, participa en un ensayo clínico, de un fármaco que pretende retrasar la atrofia de los músculos que permiten respirar, en el Hospital catalán Vall d’Hebron. Tiene 230 integrantes en todo el mundo.