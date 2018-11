ENCUESTA El CIS de Tezanos da de nuevo la victoria a los socialistas en Córdoba y vaticina un desplome del PP El PSOE mantendría 5 parlamentarios; los populares pasarían de 4 a 2; Adelante Andalucía, de 2 a 3, y Cs, de 1 a 2

El PSOE volvería a ganar en la provincia de Córdoba las autonómicas y el PP se daría un serio batacazo, perdiendo la mitad de sus representantes en el Parlamento regional. Ésos son los titulares que deja la macroencuesta, con 4.895 entrevistados, publicada hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este ente está en el ojo del huracán desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió que el sociólogo José Félix Tezanos, perteneciente al PSOE, se pusiera al frente de él. De hecho, hay que reseñar, por ejemplo, que el trabajo del CIS es el único que no percibe desgaste de los socialistas en las elecciones de Andalucía.

En Córdoba, como en el global de la región, los socialistas reeditarían triunfo en las autonómicas. Algo que es costumbre, ya que únicamente en 2012 el PP logró arrebatarles la victoria en los comicios en los que se elige el presidente de la región. Lo harían repitiendo el número de actas que obtuvieron en 2015: cinco. Obtendrían el 38,2% de los votos.

El gran perdedor, según el sondeo del CIS, sería el PP. De los cuatro escaños que tiene en la Cámara autonómica pasaría a dos y el Centro de Investigaciones Sociológicas estima que se quedaría en el 19,1% de las papeletas, con lo que se vería superado como segunda fuerza más votada por Adelante Andalucía (Podemos más IU). Los populares de Córdoba no son un caso especial, ya que esta formación muestra una tendendencia seria descendente en el conjunto de la región.

Como se ha reseñado, Adelante Andalucía sería la segunda fuerza más votada (22%). Eso le permitiría pasar de los dos parlamentarios que suman ahora por separado IU y Podemos a tres. Y no es lo mismo que sucede en la comunidad donde la suma de ambas formaciones sería cero. En 2015, sumando actas, lograron 20 y ahora volverían a obtener las mismas.

Por último, Ciudadanos continúa mostrando unexcelente comportamientoen las encuestas. Pasaría de tener un acta a lograr la segunda, gracias a una estimación de voto del 16,6% del total.

Eso sí, aún hay partido por jugar. Primero se trata de un sondeo; segundo, queda toda la campaña por delante y tercero, el propio estudio del CIS indica que un 26,7% en Córdoba declara que no sabe a quién votará, un 2,3% no contesta y un 9% asegura que no acudirá a su cita con las urnas el dos de diciembre.