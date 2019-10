Todo lo que necesitas saber del España-Alemania sub 21 que se juega el jueves en Córdoba

España sub 21 juega este jueves a partir de las 19.45 horas en el estadio municipal El Arcángel de Córdoba un partido internacional de carácter amistoso ante la selección de Alemania. El choque sirve de preparación para el encuentro de clasificación para el Campeonato de Europa 2021 que el combinado nacional español jugará frente a Montenegro el martes 15 a la misma hora.

El tiempo

La predicción del tiempo para el partido entre España y Alemania sub 21 es excelente. No pueden existir mejores condiciones para la practica del fútbol y para incentivar la asistencia de espectadores a las gradas de El Arcángel. No hay ningún riesgo de lluvia y además el cielo estará completamente soleado.

La temperatura máxima prevista para el jueves en Córdoba por la Agencia Estatal de Meteorología es de 33 grados. A la hora del encuentro, las 19.45 horas, el mercurio estará claramente por debajo de los 30 grados. Por tanto, un tiempo inmejorable para el partido.