AGRICULTURA Las trabas del control horario en el campo Las patronales agrarias advierten de los problemas para el registro de la jornada

Actualizado: 24/06/2019 00:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las cooperativas aceiteras tiran del carro

Desde el pasado 12 de mayo está en vigor el registro de la jornada laboral en las empresas, una medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que no gustó al sector agrario cuando se dio a conocer. Los productores aseguran a ABC que estas primeras semanas de aplicación de esta norma les ha servido para confirmar las numerosas dudas sobre su efectividad que ya tenían previamente.

El secretario general de Asaja en Córdoba, Rafael Navas, indicó que la obligación de fichar a los trabajadores del campo «ha generado incertidumbre entre los agricultores y los ganaderos, tal y como preveíamos en un principio, además de que incrementa el trabajo de los productores con más burocracia al obligarles muchas veces a estar más pendientes del papeleo que de lo que realmente importa, que es el buen desarrollo de sus cultivos». Desde la patronal agraria también se afirmó que «se rompe la confianza que tradicionalmente ha existido entre el empresario y el empleado».

Desde su punto de vista, «esta medida no sirve para mejorar el control horario porque este tema ya estaba suficientemente garantizado con lo que ya existía». Asimismo, recordó que «el campo no es una oficina, ya que las labores y el ritmo de trabajo son muy diferentes en las explotaciones». En este sentido, Navas aseguró que «estamos recibiendo muchas llamadas de socios con dudas y pidiendo aclaraciones sobre esta norma, al mismo tiempo que expresan su enfado con la misma». «No obstante, el sector agrario es muy cumplidor y siempre responde a todos los cambios legales que se produzcan, aunque no les guste, algo para lo que cuentan con unos modelos que hemos preparado en Asaja para facilitarles esta labor», destacó.

El secretario provincial de UPA, Miguel Cobos, coincide básicamente con estos argumentos al resaltar que los agricultores y los ganaderos cordobeses «están teniendo muchas dificultades para dar respuesta a esta medida, ya que hay que tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores en las explotaciones son temporeros y que a lo largo del año se producen muchos cambios en el personal».

Este dirigente informó de que la organización ha mantenido reuniones con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en las que ha trasladado su petición de que se busquen «fórmulas más seguras, rápidas y que no supongan más costes» a la hora de reflejar el control horario de sus trabajadores. «No tenemos constancia hasta el momento de que haya habido inspecciones por este asunto», remató Cobos.

Por su parte, la gerente de la Asociación de Almazaras Industriales de Córdoba (Acora), Macarena Sánchez, declaró que «estas primeras semanas han sido tranquilas en nuestros centros de trabajo, pero estamos seguro de que habrá verdaderos problemas cuando se inicie la nueva campaña del olivar en otoño y haya más trabajadores y se implanten los sistemas de turnos».

Sánchez apuntó que «esta medida no ha supuesto ninguna mejora en cuanto al control horario del personal, sino que es más bien un engorro para nosotros que ya realizamos esta labor sin tanta burocracia». Además, subrayó que las dificultades también vienen derivadas de la existencia de distintos lugares donde se realizan las labores.