TRIBUNALES El tráfico de marihuana esconde delitos como tenencia ilícita de armas, robos o venta de cocaína y heroína Los traficantes tienen armas para defender sus plantaciones y evitar el robo de la mercancía

Los helicópteros sobrevolaban hace unos días la barriada Juan Rejano de Puente Genil. El registro en una vivienda donde los agentes de la Guardia Civil buscaban marihuana había sido el hilo del que tiraron hasta localizar siete plantaciones más con miles de cogollos. El despliegue se saldó con ocho detenidos. Detrás de este tráfico de cannabis, sus protagonistas suelen traficar con otros tipos de estupefacientes. En la ciudad del membrillo también había heroína y cocaína.

El comandante jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Emilio Muñoz, desenmascara a estos delincuentes. «A veces llegamos a desmantelar plantaciones de marihuana por otro tipo de delitos como de hurtos, es decir, siguiendo la pista a un robo». El «modus operandi» de estos traficantes de droga «blanda» suele ser recibir como pago a la «maría» objetos robados. No es lo único que se esconde tras ellos. Casi siempre un traficante de marihuana suelen estar relacionado con otros delitos, como el de tenencia ilícita de armas. ¿Para qué las armas? En muchas ocasiones, estas plantaciones suelen estar vigiladas por personas armadas. Aunque sea una droga barata, se suelen cuidar así de los denominados «vuelcos» de otras bandas de delincuentes por robar la droga. Suelen tener estas armas para intimidar. Además, cada vez se trata de plantaciones más grandes. Una de las últimas instalaciones «in door» desmanteladas en Luque tenía 1.400 plantas.

En La Carlota, 1.500. De ahí que se protejan. No hace muchas semanas la Policía Nacional hizo caer una red con más de 20 detenidos tanto en Málaga como Córdoba. Los agentes se incautaron de MDMA, cocaína y marihuana. Y una de las plantaciones de estos individuos estaba en Gerona -en torno a 800 plantas-. «Esta marihuana que se gestionaba junto al resto de drogas no tiene por qué venir aquí, posiblemente iría para Europa», cuenta la Policía. El entramado se investigaba porque el grupo era muy numeroso con gente implicada aquí con cocaína pero con ramificación en la Costa del Sol.

La red traficaba con más drogas. Ése es el panorama, según cuenta el jefe de la Brigada de Policía Judicial José Miguel Sáenz. No hay perfiles de estos traficantes de la marihuana. Encuentran desde jóvenes a adultos de edad madura. Lo que suelen tener es un nivel económico bajo. Desde el punto de vista legal no es tan grave traficar con marihuana como con otro tipo de drogas. Los detenidos reconocen los hechos, no temen al reproche penal. Suelen ser puestos a disposición judicial y pasan a libertad provisional, pese a que tras el juicio suelen acabar en prisión.