Historia El Tren del Aceite: estampas del Oeste en el Sur de Córdoba La línea entre Luque y Puente Genil se mantuvo abierta durante un siglo; hoy es la Vía Verde de la Subbética

Rafael Verdú

EL 22 de enero de 1893, a las 12.28 horas, entraba en la estación de Cabra el primer tren de su historia. Casi 100 años después, el 1 de enero de 1985, se clausuraba una línea que articuló en su día los pueblos del sur de la provincia de Córdoba, desde Puente Genil hasta Luque, a lo largo de 58 kilómetros de rieles. Ese siglo de historia, y lo que pasó en él, se llamó el Tren del Aceite. Hoy ya no quedan vías ni traviesas, y las estaciones añoran el tráfago de pasajeros y mercancías. Sólo quedan recuerdos y un buen puñado de imágenes de aquel tren en el que muchos cordobeses viajaron por primera vez a Madrid o a la playa, o al destino de la mili que tuvieran en suerte.

Su nombre popular, el Tren del Aceite, no abarca todo lo que fue. Aquellos vagones transportaban el oro líquido de la Subbética y la vecina Jaén, pero también a miles de pasajeros, por no hablar de las sacas de correo en un tiempo en que los gurús de Internet y las redes sociales no habían ni siquiera nacido. Había quien utilizaba alguno de los servicios de ida y vuelta en el día para pasar una jornada en los parques o zonas de baño de Cabra; o quien se divertía tan sólo viendo traquetear los trenes desde algún paso a nivel. Porque a finales de los años 60, el Tren del Aceite ofrecía una estampa muy parecida a la de los convoyes de las películas del Oeste -un género que vivió justo entonces su época dorada-, sólo que entre olivos y viñedos en vez de cactus y «nubes del desierto». No fue hasta esa fecha cuando se sustituyeron las vetustas locomotoras de vapor, inmensas moles de metal silbante que dejaban a su paso una estela de humo negro y que sacarían de la vía sin un chirrido a cualquier elegante máquina de un AVE actual.

Un tren a vapor sobre el Puente de la Sima - Cabra en el recuerdo

El Tren del Aceite, convertido ya en la Vía Verde de la Subbética, cuenta en la actualidad con un centro de interpretación en la antigua estación de Cabra. Su historia también se cuenta en la web «Cabra en el recuerdo» -de ahí proceden las imágenes para este reportaje-, donde docenas de personas que aún recuerdan el paso de los vagones han ido volcando su memoria y fotografías.

La construcción del Tren del Aceite comenzó en el último cuarto del siglo XIX, cincuenta años después de que circulara en España el primer ferrocarril que, curiosamente, lo hizo en 1837 en Cuba, por entonces provincia española a todos los efectos (en la península el primer expreso, Barcelona-Mataró, no llegó hasta 1848). La línea arrancaba en Jaén y discurría por la provincia vecina hasta entrar en Córdoba por Luque. Después pasaba por Zuheros, Doña Mencía, Cabra, Lucena, Las Navas-Moriles y Puente Genil.

El tren ofrecía varios servicios diarios, y según el tipo de convoy recibía un nombre popular u otro. Estaba el conocido como «el correo» -por las sacas de correspondencia- o «tren de las doce» -por la hora a la que pasaba por Cabra-. Y también «la cochinita», un autotren que recibió el sobrenombre por el supuesto parecido con un insecto plateado. En realidad, aquello no era más que un autobús sobre raíles, aunque un poco más grande y ruidoso, fabricado por Renault o Fiat.

Fotografía de los años 20 del Tren del Aceite tomada en la estación de Cabra - Cabra en el recuerdo

A lo largo de su historia el Tren del Aceite vivió episodios que captaron el interés de la prensa de la época. Los accidentes y descarrilamientos, mucho más frecuentes que ahora, fueron algunos, pero destaca la visita del entonces dictador Primo de Rivera, el 4 de octubre de 1927, camino de Algeciras, quizás para festejar el fin de la Guerra de Marruecos que había terminado unos meses antes. Primo de Rivera no tuvo a bien bajarse del tren y saludó al alcalde y a la muchedumbre desde la ventanilla. Quizás tuviera asuntos más importantes que despachar con los compinches que le acompañaban, Franco y Millán Astray.

Debido a la decadencia económica de principios del siglo XX, el Estado se vio obligado a intervenir la línea del ferrocarril en 1936, que pasó poco después a manos de Renfe hasta su extinción. Durante décadas sirvió bien a sus propósitos, transportando aceite, minerales de Linares y pasajeros hasta Madrid o el Puerto de Málaga, pero ya en los años 60 la empresa pública empezó a plantear su cierre. A comienzos del milenio las plataformas por las que transcurría el Tren del Aceite recuperaron algo de su esplendor, pero ya sin raíles ni vagones: su trazado lo ocupa ahora la Vía Verde de la Subbética, con la que la comarca aspira a rescatar al menos una parte de los visitantes.