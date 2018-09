DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN Unas 25.400 personas no saben leer ni escribir en Córdoba Suponen el 3,2 por ciento de la población; la inmensa mayoría de analfabetos son mujeres (18.400), frente a 7.000 hombres

No entienden lo que firman, jamás han leído un libro y desencriptar la carta de un bar (si no cuenta con fotografías de los platos), es una misión imposible. Hoy en días, unas 25.400 personas en Córdoba (el 3,2 por ciento de la población) son analfabetas, según los datos relativos a 2017 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Las mujeres representan el grueso de quienes no saben leer ni escribir: son 18.400 frente a 7.000 varones.

La estadística revela un descenso significativo en el número de personas analfabetas en la provincia en relación al ejercicio 2016, cuando la cifra ascendía a 27.000, un 5,9% más. En los últimos seis años, ese indicador ha ido oscilando entre 17.000 y 20.200, en el caso de las féminas; y 5.600 y 8.400 los hombres, muy alejados de los datos que se registraron en 1982, cuando había 58.100 analfabetas y 22.300 analfabetos.

En Andalucía, según el IECA, había al cierre de 2017 un total de 214.900 analfabetos, de los que 147.300 eran mujeres y 67.600, varones. En España, en torno al 1,7 por ciento de la población no sabe leer ni escribir.

El perfil de quienes no cuentan con este nivel básico de formación responde a dos realidades diferenciadas. Por un lado se encuentran los mayores de 65 años que por sus circunstancias vitales, empezaron a trabajar siendo muy jóvenes y no pudieron acudir a la escuela. En el otro grupo, como parte de un fenómeno marginal, están las minorías étnicas o inmigrantes.

Más cordobesas con estudios superiores

El Instituto de Estadística y Cartografía andaluz pone de manifiesto, además, que en Córdoba hay 73.900 personas sin formación; 94.900 tienen estudios primarios; 308.700, secundarios, y 150.300 cuentan con estudios superiores. En este rango, las mujeres son mayoría (81.000), frente a 69.300 hombres.

Según los datos de la Unesco, las dos terceras partes de la población analfabeta mundial son mujeres, (479 millones). Geográficamente, la mayor brecha está en Asia (77% de hombres alfabetizados frente a 58% de mujeres), el norte de áfrica (82% de hombres frente al 66% de las mujeres) y el áfrica Subsahariana (69% de hombres frente al 53% de las mujeres).

En el mundo, 750 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer ni escribir, 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura y 72 millones de menores no están escolarizados.