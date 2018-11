La cera que arde La vaca Tampoco es necesario ser el tío raro que atropella reses

Rafael González

EL sábado pasado me encontré con una vaca. Esto en sí mismo no es un hecho significativo salvo que yo circulaba por la N-432 y lo hacía en un turismo. La vaca no. Ella iba a su bola. ¿Qué hacía yo cerca de Cerro Muriano? Sinceramente no lo sé. A veces conduzco por inercia porque ya me he habituado. Llevo una vida muy loca y emocionante sobre cuatro ruedas buscándome la ídem y aunque respeto los límites de velocidad, procuro ir más rápido que el Estado y el Ministerio de Hacienda, nuestros verdaderos perseguidores. El caso es que allí estaba la vaca, delante de mí, un atropellador de vacas en potencia. Lo que me faltaba para aumentar mi leyenda: el tío raro que mata vacas.

Una vaca de Cerro Muriano no es una vaca cualquiera, porque tiene, no vamos a negarlo, cierto porte marcial. Nada que ver con la cantidad de cabestros que me encuentro por la carretera, que llevan gorra de CR7 y coche alemán. A esos los tengo relativamente controlados y los dejo que lleguen antes que yo al tanatorio. Ésta en concreto estaba un poco canija, pero es que la presión fiscal afecta sobremanera a los mamíferos españoles y más que nos va a afectar. Teniendo en cuenta cómo está el gasoil de precio, atropellar a una vaca cordobesa es como una faena de Morante de la Puebla vestido de dandy, una faena un tanto snob pero de elevada factura, y aunque yo soy más rockero que de Silbón, tengo que reconocer que cuando arrollo a una res lo realizo con cierta elegancia. Pero no lo hice: aún me quedan reflejos de cuando me daban puñaladas traseras y yo sonreía. Creo que el animal sobrevivió a su asfáltico paseo, dio algunos sustos de jálogüin con retraso y un disgusto a los padres que tuvieron que explicarles a sus hijos que, en efecto, la leche que toman, sale de bichos como ese, que no les produce ningún dolor y que las ordeñadoras automáticas, aunque pueda parecer lo contrario, no son heteropatriarcales y sí sostenibles. Además de la importancia de la trazabilidad láctea que el mundo moderno nos ha proporcionado.

Con el susto aún en el cuerpo, me fui a la Fuensanta. ¿Qué por qué? Tampoco lo sé; me dejo llevar por mis impulsos y mi instinto y en ese momento necesitaba un soplo de aire fresco para rebajar la tensión. Estaban con el mercadillo allí y lo que pasa en los mercadillos es que te puedes encontrar con los gayumbos Galvin Plein, las zapatillas Apidas o los sujetadores Elmani. Pero no, que me encontré con Rosa Aguilar en sí misma y su paseo preelectoral. Dicen desde el PSOE que le han dado un soplo de aire fresco a su lista electoral con lo cual deduje que mi instinto no me había engañado, pero sinceramente, encontrarte a una vaca en la carretera de Cerro Muriano y a Doñarrosa en un mercadillo en el mismo día es demasiado para un contribuyente autónomo como un servidor.

Acto seguido tiré para Cardeña, a ver si se me cruzaba un lechón y esa noche cenaba antidepresivo ibérico. Pero no tuve suerte. Me quedé pensando en las veces que se nos va a cruzar nuestra Rosa en el camino. Y me tomé un ibuprofeno.