¿Vamos a dejar que se pudra España?

José Luque

Actualizado: 07/08/2018 11:59h

Decía la semana pasada que la desconfianza o temor existente en una parte de la sociedad por las consecuencias que ellos o sus negocios puedan sufrir si dicen abiertamente lo que piensan, es lo que hace que determinados grupos políticos con una masa crítica menos temerosa y consecuentemente más participativa, se consideren moralmente superiores. Últimamente se ha puesto de moda tildar de «facha» a quienes discrepan lo más mínimo de los planteamientos que adoptan algunos grupos políticos a los que la democracia les ha dado poder de gobierno u oposición. Parece que por tener representación democrática lo que ellos digan o hagan no es ni discutible. Quienes así actúan demuestran ser unos déspotas en potencia que sólo esperan la oportunidad para, con apariencia democrática, poder borrar del mapa toda discrepancia. Cosa que no es nueva si miramos la historia de determinados pueblos.

Esto se percibe con toda crudeza en Cataluña donde unos grupos políticos se han considerado en posesión de la verdad y ocupan plazas, playas y lo que les viene en gana para vender su producto, tildando de «fachas» y embistiendo contra quienes piensan de manera diferente. En Palafrugell (Gerona) increparon a quien cumple su obligación como Juez y a su esposa al grito de «las calles serán siempre nuestras». ¿Hacemos un poquito de memoria histórica? Esa frase me recuerda a la pronunciada por un ministro de Franco, «la calle es mía» de D. Manuel Fraga, criticada con dureza por quienes hoy justifican y vuelven la cabeza ante estos hechos. Tampoco alcanzo a comprender que no se exija la dimisión inmediata de quien ocupando un puesto de alta responsabilidad en el gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, se permite decir que «es falso que se gobierne para todo el mundo». Si sólo gobierna para una parte de quienes conformamos Córdoba, debería declarar para quienes no lo hace. De esa manera podrán o podremos declararnos objetores y ver reducidos nuestros impuestos. Porque quien eso dice recibe su sueldo de todos los ciudadanos. No me permite esta columna hablar de los innumerables despropósitos que últimamente se están cometiendo. Sólo decir que me parece poco democrático que se tilde de fascista y xenófobo al nuevo presidente del principal partido de la oposición por decir lo que él considera bueno para España que es lo que, en algunas cosas, pensamos muchos españoles.

Termino diciendo que quienes por miedo o falsas prudencias callan ante determinados hechos con los que no se está de acuerdo, deberían recordar la frase de Santa Catalina de Siena que una vez más la traigo a esta columna: «¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado, ¡el mundo está podrido!» ¿Es que vamos a dejar que se pudra España?