Ayuntamiento Los viajes de Ambrosio y García: la oposición en bloque critica una «vuelta al mundo» sin resultados PP, Ganemos, Ciudadanos y UCOR denuncian falta de planificación, objetivos y beneficios para la ciudad

Irene Contreras

Los viajes institucionales son indispensables para llevar por todo el mundo el nombre de una ciudad que a día de hoy vive, principalmente, del turismo. Entre la oposición de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba no existe asomo de duda. Pero con un matiz: siempre que sean útiles y vayan acompañados de una consecución de objetivos y resultados medibles. No es el caso del cogobierno de Córdoba, según los grupos de PP, Ganemos, Ciudadanos y Unión Cordobesa (UCOR), que consideran que las salidas internacionales han servido de más bien poco.

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, critica las «vueltas al mundo» que lleva dadas el cogobierno sin que hayan supuesto «beneficio para la ciudad». Si hubiera existido ese beneficio, al menos su alcance no ha llegado a la ciudadanía ni tampoco al resto del Pleno. Su homólogo de Ciudadanos, David Dorado, denuncia que los viajes del cogobierno se realizan sin planificación y sin objetivos medibles. Se trata de acciones con un coste elevado que pagan los contribuyentes y que deberían por tanto suponer algún beneficio para los vecinos. En este sentido, Bellido puso el ejemplo del regidor popular de Málaga, Francisco de la Torre, cuya agenda internacional sí les ha traído mejoras: museos como el Pompidou atraen un perfil diferente al del turismo de sol y playa.

Por su parte, el portavoz de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Carlos Serrano, opina que Ambrosio y García «se han paseado por el mundo disfrutando en vez de preocuparse por los cordobeses que peor lo están pasando». Para visitar a los vecinos que viven en peores condiciones, recuerda, no es necesario coger un avión. Basta con subir a los autobuses de las líneas 6 u 8 y plantarse en los barrios más desfavorecidos, como Sector Sur, Palmeras o Moreras. A los representantes del cogobierno, Serrano les exige «menos viajes sin sentido y más sentido común», ya que han sido elegidos «para preocuparse por los cordobeses».

Tampoco sus socios de investidura, Ganemos Córdoba, ven utilidad a los viajes del cogobierno. Victoria López criticó «las políticas de autobombo» del cogobierno de las que se desconoce el «impacto» y si están beneficiando o no a la ciudad. Para López, la política turística de PSOE e IU está marcada por «la improvisación y la falta total de un plan de ciudad». En su lugar, según López, deberían preocuparse por definir el modelo de turismo en el que se trabaja y «proteger la habitabilidad, evitar la despoblación del centro histórico, y evitar la precarización laboral» del sector.

Este periódico trató de recabar las versiones de los grupos de PSOE e IU, que rehusaron hacer declaraciones.

Una caja «parada» de 110 millones

Otro asunto sobre el que se pronunciaron los portavoces de la oposición municipal fue la «parálisis» de los proyectos municipales pese a que el Ayuntamiento no puede quejarse, afirman, de falta de liquidez. El cogobierno tiene 110 millones de euros en las arcas municipales, todo ello «a base de no hacer nada» y mantener «los grandes proyectos de ciudad parados», según el portavoz municipal del PP. Bellido se pregunta para qué «seguir recaudando impuestos»si no se invierten en mejorar las vidas de los vecinos. En la misma línea se expresó el portavoz de Ciudadanos, para quien esta situación demuestra que «no son capaces ni tienen voluntad».

Por su parte, la concejala de Ganemos María de los Ángeles Aguilera manifestó la preocupación de su grupo por «el nivel de ejecución del presupuesto» a pesar de que Córdoba fue la primera capital andaluza en aprobarlo. Para el representante de UCOR, este balance de ingresos e inversión municipal hace a PSOE e IU perder credibilidad cuando culpan a otras Administraciones de «no invertir» en la ciudad.