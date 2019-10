Polémica Vimcorsa pagó el alquiler de pisos que estaban ocupados en Córdoba a Sareb y La Caixa El gobierno municipal advierte de responsabilidades por sendos convenios sin fiscalización

Rafael Ruiz @abccordoba Córdoba Actualizado: 02/10/2019 13:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La empresa municipal Vimcorsa se comprometió a pagar 125 y 75 euros mensuales a Sareb y La Caixa por pisos cedidos para alquiler social que, cuando se recibieron, ya estaban ocupados de forma irregular. El presidente de la empresa, Salvador Fuentes (PP), ha precisado hoy las palabras de ayer del alcalde, José María Bellido, que anunció la existencia de acuerdos que comprometían dinero público para viviendas usurpadas.

El asunto es como sigue. Entre 2018 y 2019, el último apenas unos días antes de las elecciones, Vimcorsa rubricó sendos acuerdos con la Sociedad de Reestructuración de Activos Bancarios y La Caixa por el que ambas entidades ponían en manos de la empresa una serie de viviendas para esta finalidad. La Sareb ponía 17 pisos y La Caixa, 21. Cuando Vimcorsa fue tomar posesión de las viviendas, tres de los pisos de Sareb estaban disponibles y el resto ocupados. En el caso de la Caixa, Fuentes no precisa el número de viviendas pero asegura que son «bastantes».

Según el presidente de la empresa, Vimcorsa no realizó ninguna actividad de selección de inquilinos. Se limitó a decir que pagaba las mensualidades durante el tiempo de vigencia. Eso se hizo, según el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, sin decisión del consejo de administración, sin informe de Intervención, sin un papel de los servicios técnicos de Vimcorsa y sin que constara el papel de representación de la presidenta de la empresa, Alba Doblas (IU), según el relato de Fuentes.

El caso es que se producen las elecciones municipales y entra el nuevo gobierno. Y Sareb y La Caixa se ponen en contacto con el Consistorio para asegurarles que no han cobrado ni una sola de las mensualidades prometidas. El nuevo gobierno ha optado por paralizar la deuda ya que entienden los abogados del Ayuntamiento que el convenio es nulo de pleno derecho. Además, lesivo para los intereses municipales porque obliga a devolver las viviendas en perfecto estado de revista fuese cual fuese la situación en la que se encontraban cuando fueron entregadas. Algunas de ellas, dijo Fuentes, en una situación bastante lamentable de humedades.

El Consistorio ha optado por pedir a Sareb y La Caixa un tiempo prudencial para poner las cosas en orden. El asunto se verá en el consejo de administración para que se pueda valorar qué hacer. Además, se ha pedido que no se desaloje a nadie de forma que las familias que viven en estas viviendas no queden en la calle. No consta que hubiese ninguna selección de candidatos para vivir en los pisos. Sí consta que que ninguna de las familias que ahora vive en esos pisos no fue el propietario o inquilino original del inmueble cuando se produjo el impago.

El asunto es serio porque supone que Vimcorsa ha dado una subvención por la vía de los hechos (cosa que no puede hacer), sin concurrencia, ni valoración alguna de los servicios sociales. Directamente, una entidad pública se comprometió a pagar un piso que se encontraba en una situación de usurpación. Fuentes ha asegurado que llevan trabajando semanas en silencio para que nadie pueda verse afectado.

Las palabras del alcalde han hecho que la oposición salga en tromba. El portavoz de IU, Pedro García, le llamó «temerario» y «pirómano». Reclamó explicaciones concretas de que exista un acuerdo que ha promovido la ocupación ilegal de pisos y exigió transparencia. El PSOE entiende las palabras del alcalde como una declaración más que tiene que rectificar como la de las 3.000 licencias pendientes en Urbanismo.