EL ESTILISTA El vito y las sevillanas ¿Que Albás quiere Urbanismo? Que se la quede, ¿qué problema puede haber?

Con el vito vito viene, con el vito vito va. Así es la política, que al final se queda en ná. Pan para hoy, hambre para mañana. Lo ha dicho Concha Calero: no me gustan los hombres que bailan sevillanas levantando los brazos. O sea, que no le gustan los políticos. Lo dice un amigo mío, aún más exigente: no levantar los brazos, no mover los pies y no poner cara de gilipollas. Yo soy incapaz de no hacer las tres cosas al mismo tiempo. Y menos la última. Por eso no bailo. El baile en el hombre debe ser estatuario, como el toreo de Manolete. La mujer es más imprevisible y puedeel toro que mató a Manolete. En el baile la bravura la pone siempre la mujer, el hombre sólo el miedo. Aunque el hombre pueda tener gracia también, maldita la gracia que tiene. En todo caso, la gracia la concede Dios, nunca las academias. Por eso ellas iban vestidas de flamencas y él de chaquetero informal, que