PASAR EL RATO Vivir siempre Investigadores logran revivir cerebros de cerdos decapitados. El cerebro humano se puede curar pero es intrasplantable

Seguir José Javier Amorós Actualizado: 23/04/2019 08:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si la ciencia logra vencer a la muerte, la vida perderá definitivamente interés. ¿Cómo imaginar la convivencia con un Pablo Iglesias eviterno, esto es, que tiene principio pero no fin? La esperanza se fundamenta en que también ese hombre pasará. Los científicos pueden hacernos durar, pero vivir es saber que las cosas se acaban, aunque sea para volver a empezar. «Se morirán aquellos que me amaron, / y el pueblo se hará nuevo cada año». No es difícil imaginar que un robot pueda suplir con ventaja las funciones cerebrales de algunos diputados. Incluso que un robot pueda ser diputado. Pero el atractivo del robot, como el del diputado, está en su fecha de caducidad