Vuelca un camión y obliga a desviar el tráfico en el kilómetro 405 de la A-4 sentido Córdoba

El conductor de un camión frigorífico ha resultado herido en un brazo después de que el vehículo que conducía sufriera un vuelco dejando el trailer cortando la A-4 en el kilometro 405, según han informado ABC fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de Andalucía. Estas mismas fuentes aseguraron que el carril en el que ha ocurrido el siniestro ha estado cortado en ese punto desde las 14.05 horas, pero el tráfico ha sido desviado por un ramal de servicio.

Según han informado fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, en ese punto de la A-4 próximo a la capital cordobesa existen varios ramales por lo que el accidente del camión no ha provocado grandes retenciones ni problemas de acceso a la capital cordobesa.

Por su parte, la cuenta no oficial de Twitter de Bomberos Córdoba on fire señalaron a ABC que han asistido a un accidente de vehículo pesado en la A-4, km 405. «Afortunadamente, cuando llegamos al servicio la víctima no precisó de nuestra ayuda para salir de la cabina del camión, refiriéndose así a la posible excarcelación solicitada en un primer momento por los testigos», recogen estas mismas fuentes a través de la citada red social.

Los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios sí que realizaron el control de derrame de fluidos, así como mantenimiento de la alerta en la vía mientras retiraban el vehículo.