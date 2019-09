DESDE MI RINCÓN A vueltas con el tema El Ayuntamiento no hará nada para regular las bicis y patinetes eléctricos a la espera de que Tráfico dé el primer paso

No es la primera vez que escribo sobre el tema. Me gustaría que fuese la última. Sería señal de que aquello que razonablemente pido se habrá hecho en beneficio de todos los que circulamos por Córdoba. A finales del pasado junio pedía que antes de que ocurriera algo lamentable e irreversible convendría que el Ayuntamiento pusiera en vigor una ordenanza que regulara el uso de patinetes y bicicletas. Y digo antes de que ocurra algo irreversible, porque la falta de esa regulación no sólo origina abusos, molestias y sustos en las aceras y en los llamados carriles bici, sino que Córdoba no se ha librado de accidentes con daño a las personas.

Recientemente ha sido el propio Defensor del