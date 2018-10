Y sin embargo se mueve...

Mario Flores

Usted puede «empoderarse desde su coño» (Eutopía, Córdoba 2018), afirmar que «hay niñas con pene y niños con vulva» o suscribirse a cualquiera de las extravagancias tan del gusto de muchos y no pasará nada. Será moderno, avanzando, concienciado y comprometido y engrosará la lista de la gente güay. Ahora bien, no cometa el pecado mortal de llamar a las cosas por su nombre, no comente desahogadamente los datos que nos revela la observación aséptica de la realidad, no haga uso del empirismo a la ligera, ... so pena de querer ser llevado a la hoguera de la plaza pública donde será usted abrasado pasto de las llamas de la hipercorrección política