El alcalde de Granada intentó ceder un palacete millonario a la empresa de su mujer El edificio público salió a concurso con un precio a la baja de 2,5 euros el metro cuadrado al mes durante 20 años

Leo Rama

El Ayuntamiento de Granada intentó ceder –a un precio por debajo del valor de mercado– un edificio del siglo XVIII valorado en casi tres millones de euros a la escuela en la que tenía responsabilidades la mujer del alcalde, el socialista Francisco Cuenca, investigado en este momento por tres presuntos delitos relacionados con cursos de formación. Aunque finalmente los informes técnicos tumbaron la propuesta del ventajoso alquiler, el equipo de gobierno del PSOE aprobó la tramitación de un expediente de adjudicación que había iniciado el PP justo tras el estallido de la Operación Nazarí. La única empresa que concursó fue la de la mujer de Cuenca; la misma que daba por hecho que se mudaría al palacete municipal de la calle San Matías meses antes de que la mesa de contratación se pronunciara.

El proceso burocrático comenzó oficialmente el 15 de abril de 2016, apenas dos días después de que la UDEF desplegara en Granada la Operación Nazarí, un golpe policial anticorrupción que se saldó con la detención de, entre otros, el exalcalde popular, José Torres Hurtado, y su edil de Urbanismo, Isabel Nieto. Ninguno había dimitido cuando se inició este expediente. Según apunta a ABC la exconcejal, ella misma enseñó el edificio de la calle San Matías a los futuribles inquilinos: «Querían mudarse al centro… No había muchos interesados, puesto que es un edificio de equipamiento». Un mes antes, el 8 de marzo, el uso de este tipo de espacios se hizo extensible a entidades con ánimo de lucro –como era el caso– por acuerdo de la Comisión Técnica Municipal de Seguimiento del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro.

El estallido de la Operación Nazarí provocó un estruendo en la agenda política municipal. El Ayuntamiento cambió de signo con la salida precipitada del PP y el ascenso del PSOE a la Alcaldía en el mes de mayo. Nada frenó la tramitación del alquiler. Días más tarde, en junio, el equipo de gobierno socialista aprobó en Junta de Gobierno Local –con Cuenca de presidente– el expediente 24/2016 y publicó el anuncio de licitación del «contrato de cesión de uso en la modalidad de arrendamiento». La única empresa que concursó fue la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía (Esada), que en el mes de julio se lanzó a anunciar en Facebook su mudanza a otra sede con una foto del interior del palacete sito en el número 11 de la calle San Matías.

Informes entre rumores

Aquel verano, tres informes valoraron la oferta de la escuela. El primero resultó favorable. Fueron los dos siguientes, emitidos por el área de Arquitectura, los que la cuestionaron. El segundo informe requería cambios en la propuesta de conservación y el tercero alertaba del incumplimiento del Plan Especial Centro y dudaba de que la empresa cumpliese con la única condición de invertir 150.000 euros en reformas, pues su proyección era inconcreta. De acuerdo con los propios pliegos, la escuela no estaba obligada a especificar con total precisión las actuaciones previstas, como alegó en su momento el centro de estudios.

Pese a que los informes técnicos no eran ni preceptivos ni vinculantes, y aunque algunos errores podían subsanarse, la mesa de contratación decidió declarar desierto el concurso. El expediente se cerró en octubre. Para entonces, por los mentideros del Ayuntamiento ya circulaba el rumor del vínculo entre el alcalde, a través de su mujer, con la escuela, la cual renunció a recurrir el procedimiento. Desistió así de alquilar a precio de ganga un inmueble con un valor similar, por ejemplo, al del Carmen de los Mártires.

«No ha habido ningún trato de favor, el Ayuntamiento decidió a última hora no hacerlo o que no le interesaba… y así se quedó la cosa», afirma la dirección de la Esada, que desmiente que María del Mar Franco tuviera responsabilidad alguna en la escuela, más allá de la de ser una profesora «rasa» y «poco más». Otras fuentes aseguran que sus funciones no se limitaban a las de una titular de la asignatura de historia, como asegura la Esada. Este periódico ha intentado sin éxito recabar también la versión del regidor Francisco Cuenca.

A 2,5 euros el metro

El precio de licitación fue de 2.667 euros al mes durante 20 años por un espacio de 1.320 metros cuadrados ubicado en el céntrico barrio del Realejo. En total, y sin obviar la requerida reforma de 150.000 euros, el precio medio del alquiler por cada metro cuadrado y mes no habría superado los 2’5 euros; una cantidad ostensiblemente inferior a los precios de mercado, como denunció públicamente en septiembre de 2016 Vamos Granada, antes de que la mesa de contratación declarara desierto el concurso. Esta formación reclamó, al igual que luego el PP, que se les remitieran los informes relativos al expediente de contratación, algo que hasta ahora no ha sucedido.