Ciudadanos Granada El autor del estudio de psicología facial de Luis Salvador (Cs): «Lo he demostrado científicamente» El doctor Julián Gabarre asegura que no es de Ciudadanos ni conoce al candidato a la Alcaldía de Granada El psicólogo sostiene que está haciendo «una revolución»: «Cerebro y rostro son dos caras de una misma realidad»

«Dicen que los ojos son la expresión del alma… Yo digo que la cara es el reflejo del alma». Es la sentencia de Julián Gabarre. Doctor en psicología por la tesis que avala lo que sostiene, se defiende de las acusaciones que ha recibido en los últimos días tras publicar un polémico estudio tildado de pseudocientífico en el que analiza el rostro de Luis Salvador, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada: «Con mi tesis doctoral lo he demostrado científicamente la psicología facial, estoy haciendo una revolución, pero la gente tiene miedo porque están en sus poltronas».

El psicólogo Julián Gabarre. - ABC

La iniciativa del estudio partió del propio Gabarre, que conocía a Salvador únicamente por su faceta mediática: «Lo veía en la tele y me parecía que era un hombre muy coherente, miré en Internet y vi que tenía una buena cabeza, una estructura muy buena y cierta ética». Cautivado por la forma de su cráneo, el psicólogo llamó al político de Ciudadanos por teléfono, le pidió cuatro fotos y elaboró el informe, el cual publicó en su página web, también como material didáctico para sus alumnos

«De ninguna manera me lo pidió él… Si él o cualquier persona me lo pidiese, no lo haría para divulgarlo», sostiene el psicólogo. «Yo a ese hombre no lo conocía de nada, salvo de verlo en la tele», insiste Julián Gabarre, que se desvincula políticamente de la formación naranja: «No soy de Ciudadanos ni de ningún partido». Sin embargo, no oculta su admiración por Luis Salvador, a quien atribuye en su informe «una moralidad profunda» o «una gran capacidad de observación».

De sus rasgos, el psicólogo destaca que «hay equidad» y «humanismo» en el rostro del político de Luis Salvador. Afirma que si decidió hacerlo fue poorque «dentro de poco le van a cortar la cabeza». «A este hombre hay que darle cuerda para que funcione», enfatiza el psicólogo: «Me gustaría que una persona así fuera la que nos gobernara, que hay mucha paja en todo este mundo, en el que mandan los psicópatas codiciosos».

Pese a todas las virtudes que enumera, Gabarre también ha observado «un defecto»: «Puede excederse en el gasto cuando tenga que atender a gente de su entorno… Si este hombre fuera alcalde, tendría que trabajar el control del gasto». «Puede tener algún desliz, pero el fondo humanista de este hombre», remacha: «Lo que sí es evidente es que para este hombre lo primero no es el dinero».

Dos caras, una realidad

Sus conclusiones «no tienen que ver con la belleza y la fealdad», aclara. El método de Gabarre, director del Institute of Craniofacial Psychology, se fundamenta en un axioma: «Que el cerebro y el rostro son dos caras de una misma realidad». Ese es precisamente el nombre de su tesis, publicada en el año 2010 y reconocida con 'cum laude' por la Universidad Autónoma de Barcelona. «He sido la primera persona que lo ha demostrado científicamente, hay unas evidencias bestiales».

«Ya tenemos cinco estudios hechos y publicados en revistas científicas, todo financiado con mi dinero, porque yo soy un filántropo y quiero dejar un mundo mejor», insiste Gabarre, que recuerda que su tesis ha estado dirigida por un catedrático de psicología: «Quedaron tan sorprendidos en el tribunal que me dijeron que nunca habían visto a una tesis doctoral con tanta precisión, que hace 300 años me hubiesen quemado por brujo».

La técnica que emplea Julián Gabarre se centra en el análisis de tres zonas faciales en conjunto para ver de forma holística los valores de la persona: la frente, los pómulos y la mandíbula. «La mandíbula, el mentón y la boca representan la fuerza de la persona, la energía y la vitalidad, y ahí vemos si es activa o es pasiva y si tiene habilidades relacionales», comenta, y pone un ejemplo: «Si cae papada, hay pereza; si hay una desarmonía muy grande, puede haber una patología».

«En los pómulos podemos ver los sentimientos, si están activados, si la persona es generosa y filantrópica… Y en la frente vemos lo que sería la dirección de la persona: si controla sus instintos o si no los puede controlar… Si la frente está bien configurada, aunque tenga otros defectos, llevará a la persona a buen puerto», dice Gabarre: «Esa integración es la que nos hace ver los valores de la persona».

«El rostro es terminal», asevera Julián Gabarre: «En el rostro vemos cómo es nuestro consciente y nuestro inconsciente, y como sabemos el inconsciente determina el 98% de nuestras actuaciones, comportamientos y competencias innatas». En suma, la conjunción de la genética, la epigenética y el ambiente, «que determina muchos menos de lo que nos parece»: «Lo que nos funciona es lo innato».

Contra la ortodoxia

Por el contrario, Gabarre considera que la psicología tradicional parte de «un fallo garrafal», dado que el paciente «no conoce su inconsciente y contesta lo que le parece, incluso engañando o adaptando el discurso», lo que puede incluir elementos «distorsionadores» en el análisis de la persona. «De científica, la psicología tiene muy poco», opina el investigador.

Es por eso, dice, que decidió formarse en París con el creador de la «morfopsicología», y aunque reconoce que esta pseudociencia «no se probó», añade que él sí ha probado científicamente la psicología facial. «No hay ningún método científico en este momento que tenga tanta precisión como la psicología facial», explica: «Lo puse en prácticas en seis hospitales que dirigí y los hice los más rentables del estado español».

Julián Gabarre asegura que es capaz de atisbar los males y las virtudes de un paciente en una sola consulta: «Y no tienen que venir más». Esa es la razón, recalca, de que la «psicología ortodoxa» se niegue a aceptar su tesis: «Hay mucho dinero en juego, porque en una consulta puedo hacer lo que ellos no van a poder hacer nunca…». «Estoy cambiando los paradigmas de la psicología», asevera: «Los psicólogos van a tener una herramienta potentísima para ayudar a la gente».

Es lo que él intenta desde su consulta en Barcelona: «Vienen personas de todo el mundo… De EEUU, Canadá, Inglaterra, Holanda, Italia, Arabia Saudí, Emiratos… Incluso hijos de presidentes». Su éxito es tal que incluso un jefe de la Policía Científica le mostró una decena de fotos de delincuentes para que dijera qué tipo de delitos habían cometido en función de la predisposición de sus rostros: «No me equivoqué en ninguno».